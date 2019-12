Imatralaislähtöiset Jari Pentti ja Miika Liukka julkaisivat elokuun 2018 alussa ensimmäisen mobiilipelinsä, Jetpack jumperin.

Julkaisupäivästä on nyt kulunut vuosi ja neljä kuukautta. Tällä hetkellä pelillä on 1000—1500 pelaajaa päivässä, joka tarkoittaa noin 30 000 pelaajaa kuukaudessa. Peliä on kaiken kaikkiaan ladattu noin 60 000 kertaa.

Etsimme parhaillaan sijoittajia ja haemme 240 000 euron rahoitusta. — Jari Pentti

Isona apuna on ollut ranskalainen Webedia games, jonka kanssa kehittäjät tekivät loppukesästä julkaisusopimuksen.

— He markkinoivat meidän peliä ja auttavat viemään sitä eteenpäin, kertoo pelin kehittäneen Yummy digitalin Jari Pentti.

Jetpack jumperia pelataan eniten Yhdysvalloissa, hyvänä kakkosena tulee Kanada ja Iso-Britannia.

Tällä hetkellä pelinkehittäjillä testissä on Kiinan julkaisu. Pentin mukaan Kiinassa pelataan pitkälti roolipelihenkisiä pelejä, mutta maasta puuttuu hyperkasuaalit- ja kasuaalit mobiilipelit.

— Jos peli lähtee siellä liikkeelle, niin Kiinassa on todella suuri potentiaali.

Peli on muuttunut matkan varrella, mutta perusidea on edelleen sama: tavoitteena on mahdollisimman pitkä lentomatka.

Ensi vuonna kolme uutta peliä

Pentin ja Liukan kehittämä Jetpack jumper on muuttunut paljon matkan varrella.

Alun perin pelissä ansaittiin rahaa lentämällä pidemmälle, jolloin pelaaja sai pelattavaksi parempia hahmoja. Nyt hahmot eivät eroa toisistaan kuin ulkoasussa, mutta pelaaja voi kehittää hahmon voimia erikseen.

— Se muutti peliä paljon hauskemmaksi, kun jokainen voi valita itse oman pelitaktiikkansa, kertoo Pentti.

Jetpack jumper on toistaiseksi ainoa Yummy digitalin markkinoilla oleva mobiilipeli. Imatralaislähtöisillä pelinkehittäjillä on kuitenkin valmiina kaksi prototyyppiä, jotka ovat menossa julkaisijalle testiin.

Tarkoituksena olisi saada kolme peliä julkaistua ensi vuoden aikana.

Uusien pelien kanssa kaksikko hakee maltillista kasvua: Jos Jetpack jumperin kanssa pelaajamäärät nousevat 30 000—40 000 pelaajaan kuukaudessa, niin kahdella pelillä tavoitteena on saada 80 000 pelaajaa kuukaudessa.

— Se vaatii sen, että onnistumme täydellisesti, Pentti pohtii.

Hakusessa 240 000 euron rahoitus

Uusissa tulevissa peleissä Pentin mukaan mennään samassa universumissa ja samoilla hahmoilla kuin nykyisinkin. Uusissa peleissä mennään edelleen fysiikkaan liittyvällä pelimekaniikalla.

— Liikkuminen tulee olemaan erilaista, ja pelit ovat pulmapelityyppisiä, Pentti paljastaa.

Toistaiseksi imatralaislähtöinen kaksikko ei ole vielä pystynyt elättämään itseään pelkästään pelinkehittämisellä, koska testeihin on mennyt odotettua enemmän rahaa. Näin ollen he ovat joutuneet tehdä muitakin hommia sivussa.

Pentin mukaan he ovat nyt viimeinkin siinä pisteessä, että itsensä elättämisen pitäisi pian onnistua. Tulevan vuoden aikana tarkoituksena olisi keskittyä ainoastaan pelinkehittämiseen.

Tähän mennessä he ovat työskennelleet kahdestaan, mutta ensi vuonna toiveissa olisi päästä palkkaamaan yritykselle työntekijä.

— Etsimme parhaillaan sijoittajia ja haemme 240 000 euron rahoitusta, Jari Pentti kertoo.