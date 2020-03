Eekoo lomauttaa 200 henkilöä matkailu- ja ravintolapuolelta, neljä ravintolaa kiinni torstaina

Torstaista eteenpäin Eekoolla on yhä auki 16 ravintolaa ja hotelli. Matkailu- ja ravintolapuolen työntekijöitä on työskennellyt marketeissa, joissa kauppa on käynyt vilkkaana.