Etelä-Karjalassa on varmistunut 46 koronavirustartuntaa perjantain jälkeen. Tartuntojen yhteenlaskettu määrä on nyt 546, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kertoo maanantaina päivitetyssä tilannekuvassa.

Koronavirustauti lukuina -taulukkoon on merkitty 5. maaliskuuta yhdeksän tartuntaa, 6. maaliskuuta 19 tartuntaa ja 7. maaliskuuta 18 tartuntaa.

Tartuntoja etenkin nuorilla aikuisilla

Ylilääkäri Sami Raasakka kertoo, että koronatartuntoja saavat nyt Etelä-Karjalassa etenkin nuoret aikuiset.

– Kun näitä syntymävuosia katsoo, täytyy sanoa, että nuoret aikuiset: opiskelijaikäiset ja työelämässä vasta aloittaneet on ryhmä, jonka pitäisi hyvin tarkkaan miettiä, pystyvätkö kontakteja yhtään rajaamaan. Siellä tämä nyt kiertää.

Raasakan mukaan moni lieviä oireita saanut ei varaa heti aikaa koronatestiin.

– Ei oikein uskota, että lievät oireet voivat olla koronaa, vaikka oireet ovat pääsääntöisesti olleet hyvin lieviä. Siinä on ihan turha odottaa mitään maku- tai hajuaistin heikkenemistä tai kaverilta tietoa, että on koronapositiivinen. Mieluummin pitäisi lähteä testiin heti, kun oireita tulee.

Tartunnoista osa on sellaisia, joista ei varmuudella pystytä sanomaan, mistä tartunta on saatu.

– Tyypillistä, mitä ihmiset kertovat, että on käyty kaupassa ja kuntosalilla, Raasakka sanoo.

Eksotella ei ole tilastoa siitä, että miten iso osa tartunnoista on mistäkin paikoista saatu.

Eksote on päivittänyt altistumislistaa. Sen mukaan viime viikolla on mahdollisia altistumisia tapahtunut esimerkiksi Syke Training Center Lappeenrannassa 3. maaliskuuta, Lucky Monkeysissä ja Old Cockissa 2. maaliskuuta.

Opiskelijatalon ketju toistaiseksi suurin

Asumistiheydellä on merkitystä koronan leviämisessä. Etelä-Karjalassa tapaukset ovat keskittyneet Lappeenrantaan ja Imatralle.

– Kontakteistahan tässä on kysymys.

Lappeenrannan Karankokadun opiskelijatalon tapaus on ollut Etelä-Karjalan tähän asti laajin koronan altistumis- ja leviämisketju. Se on karanteeneineen koskenut noin sataa ihmistä, Raasakka toteaa.

– Siinä oli 51 positiivista ja vielä on vähän sellaista häntimistä. On tapauksia, jotka liittyvät siihen mutkan kautta.

Nuijamaan rajanylityspaikalla tehdyissä testeissä löytyi viikonloppuna neljä koronapositiivista.

– Rajalta ei mitään merkittävää tule. Kyllä epidemia pyörii meillä nyt ihan omin avuin, Raasakka sanoo.

Pian alkaa siitepöly- ja katupölyaika. Raasakan mukaan allergisiksi itsensä tietävien kannattaa kuulostella omia oireitaan. Aivastelu ja nenän vuotaminen voivat olla oireita allergiasta, räkänuha, kuume, yskä voivat olla oireita koronasta tai muusta infektiosta.

THL: Maanantaina 15 uutta tartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartan mukaan maanantaina raportoitiin 15 uudesta koronatapauksesta Etelä-Karjalassa. Tartunnoista 13 on merkitty Lappeenrantaan ja kaksi Imatralle. Lappeenrannan koronatapausten yhteenlaskettu määrä on nyt 387 ja Imatran 105.

Lemillä tartuntoja on ollut 7, Luumäellä 10, Parikkalassa 11, Rautjärvellä 6, Ruokolahdella 14, Savitaipaleella 6 ja Taipalsaarella.

Etelä-Karjalan tartuntojen yhteismäärä on 561 THL:n mukaan.

Suomessa todettiin maanantaina THL:n mukaan 459 uutta koronatartuntaa. Kahden viime viikon aikana tartuntoja todettu 2 227 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Tartuntoja yhteensä 62 522.

Eksote ja THL tilastoivat koronatartuntoja hieman eri tavoilla.

Koronarokotuksia oli Etelä-Karjalassa annettu 13 954 perjantai-iltapäivään mennessä, Eksote kertoo. Se on 11 prosenttia maakunnan väestöstä. Kaksi koronarokotusta on saanut 2 054 eteläkarjalaista.

Päivitetty 8.3.2021 kello 10:15: Lisätty Sami Raasakan kommentit; päivitetty kello 12:11: Lisätty THL:n luvut, lisätty sana karanteeneineen 19:een kappaleeseen.