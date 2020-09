Rakennusliike Raspal kaavailee uutta toimitilaa Lappeenrannan Myllymäkeen

Lappeenrantalainen rakennusliike Raspal kaavailee uutta ja isompaa toimitilaa Myllymäkeen. Jos tontti varmistuu, yritys suunnittelee aloittavansa rakennustyöt vielä tänä syksynä. Nykyinen toimitila on Montolassa.

– Toimitalon yhteyteen on tarve rakentaa myös pienimuotoista tuotantotilaa omaa käyttöömme. Suunnitelmat ovat sen verran keskeneräisiä, ettei neliömäärää ole lyöty lukkoon.

Uusi toimitila kertoo myönteisestä suhtautumisesta rakennusalan tulevaisuuteen Lappeenrannassa ja Etelä-Karjalassa.

Toimitusjohtaja Marko Hovin mukaan yritys on kasvanut tämän vuoden aikana. Taustalla on menestystä erityisesti saneerauskohteiden tarjouskilpailuissa. Niiden rahallinen arvo on vaihdellut noin 100 000 eurosta noin 1,5 miljoonaa euroon.

Lappeenrannan keskustassa on saneerattu muun muassa asuinkerrostalojen julkisivuja.

– Tämän kesän työkanta on ollut todella hyvä, ja olemme palkanneet jonkin verran uusia osaavia työntekijöitä.

Hän luokittelee Raspalin pieneksi rakennusliikkeeksi. Palkkalistalla on noin 25 rakentajaa ja 3 toimihenkilöä. Yrityksen perustaja Jari Pallonen toimii hallituksen puheenjohtajana.

"Kilpailu on Lappeenrannassa kovaa"

Saneerausten ja julkisivusaneerausten lisäksi yritys tekee uudisrakennuksia ja harjoittaa aliurakointia isompien rakentajien työmailla. Toiminta keskittyy Lappeenrantaan ja omaan maakuntaan, joskin silmällä pidetään myös muualta tarjoutuvia sopivia rakennusurakoita.

Parhaillaan on meneillään saneeraustyö Etelä-Karjalan museon itäsiivessä. Se valmistuu noin neljässä kuukaudessa. Talvikautena työllistää mahdollisesti myös oman toimitilan rakentaminen.

Marko Hovi huomauttaa ainakin toistaiseksi suhtautuvansa toiveikkaasti myös alan lähiaikojen ja tulevaisuuden näkymiin, vaikka kilpailu on Lappeenrannassa kovaa.

– Rakennusala on herkkä suhdanteille. Uusia kohteita on tarjolla vähän, ja niistä kilpailevia rakentajia on useampia. Tarjouskilpailut käydään kuitenkin suuremmaksi osaksi paikallisten toimijoiden kesken.

Yrityksen oma resepti pärjäämiseen on hyvä tekeminen. Hovin mukaan laatu mitataan siinä, että rakentaminen onnistuu kerralla.

Hovi linjaa tavoitteeksi, että yritys vakiinnuttaa toiminnan nykyisessä kokoluokassaan.