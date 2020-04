Lappeenranta Spa on ollut suljettuna yli kuukauden, joten nyt on hyvä aika tehdä remonttia.

Savon Mafia investoi 1,1 miljoonaa euroa Lappeenrannan kylpylään. Vanhaan kylpylään tehdään mittava remontti.

Kylpyläremontissa rakennukseen on suunnitteilla muun muassa 90-paikkainen ravintola. Sen yhteyteen rannan puolelle aiotaan rakentaa osin katettu noin 200-paikkainen terassi.

Lisäksi yhtiö tiedottaa, että rakennukseen on tulossa samantyylinen saunamaailma kuin Allas Sea Pool Helsingissä. Allas Sea Pool sijaitsee Suomenlahden rannassa Katajanokalla ja siellä on useita uima-altaita, saunoja sekä ravintola.

Savon Mafian lähettämässä havainnekuvassa Lappeenrannan kylpylän edustalle on piirretty lämmitettävä ulkoilma-allas. Läpi vuoden käytössä oleva allas kuuluu remonttisuunnitelmiin optiona.

– Ravintolan yhteyteen on tulossa esiintymislava, jonka näkisi myös altaalta käsin. Esiintyjät tulevat olemaan suomalaisen musiikin kärkinimiä, Savon Mafian toimitusjohtaja Janne Kupiainen kertoo.

Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Savon Mafian havainnekuvassa kylpylän edustalla on terassin lisäksi ulkouima-allas.

Kupiainen sanoo yhtiön tiedotteessa, että rakennuksen merkittävää historiaa ei olla unohtamassa. Esimerkiksi Pikkalan lähde nostetaan remonttisuunitelmissa esiin.

Lappeenranta Spa on ollut suljettuna yli kuukauden. Kupiaisen mukaan nyt on hyvä aika tehdä remonttia, sillä hotelli on tyhjillään todennäköisesti kesäkuun loppuun asti.

Remonttiin vaaditaan vielä Lappeenrannan kaupungin hyväksyntä. Jos kaupunki näyttää vihreää valoa ja rakennustöihin päästään ripeästi, uudistuneet sisätilat valmistuisivat syksyn 2020 pikkujoulukauteen mennessä. Piharakenteet ulkoilma-allasta lukuunottomatta olisivat valmiina kesällä 2021.

– Onnistuessaan uudistustyöt lisäävät Lappeenrannan matkailullista vetovoimaa, Kupiainen arvioi.

Savon Mafia saa Business Finlandilta 100 000 euroa tukirahaa. Kupiainen kertoo yhtiön tiedotteessa, että tukirahaa käytetään muun muassa Lappeenrannan hotellikokonaisuuteen. Hän arvioi, että vaikka matkailutilanne paranisi heinä–elokuussa, koronakriisistä toipumiseen kuluu yritykseltä ainakin vuosi.