Imatran seudun matkailun parissa pitkään työskennellyt Katja Vehviläinen siirtyy Gosaimaan määräaikaiseksi kehitysjohtajaksi. Vehviläinen aloittaa työt marraskuun alussa ja pesti kestää vuoden 2021 loppuun saakka.

Vehviläinen vastaa toimessaan maakunnallisen matkailuyhtiön markkinoinnista ja hankkeista. Lokakuun loppuun asti Vehviläinen työskentelee Imatran seudun kehitysyhtiössä kehittämispäällikkönä.

Vehviläinen aikoo lähteä uuteen työhönsä Saimaa-kärjellä. Etelä-Karjala rakentaa Etelä-Savon kanssa yhteistä Saimaa-hanketta, joka kestää ensi vuoden ajan. Työ- ja elinkeinoministeriön erityisrahoituksella pyörivän hankkeen myötä esimerkiksi alueen palvelut koostetaan yhteisen verkkosivuston alle. Käytännössä Gosaimaa-nimi poistuu markkinoinnista ja tilalle tulee yhteinen Lakesaimaa-brändi.

– Jos vaikka Lapin aikakausi olisikin nyt ohi, ja alkaisi Saimaan aikakausi. Saimaasta pitää nyt tehdä seuraava hitti, hehkuttaa Vehviläinen.

Olennaista Vehviläisen mielestä on saada yhteistyö alueen yrittäjien kanssa uudelle tasolle. Yhteen hiileen puhaltamalla lunastetaan samalla lupaus, joka markkinoinnilla matkailijoille annetaan.

– Asiakkaan kohtaa joka tapauksessa yrittäjä. Hän on tärkeässä roolissa.

Gosaimaan palkkalistoilla on Vehviläisen lisäksi projektipäällikkö. Yhtiön strategisesta johtamisesta vastaa hallitus. Vehviläisen esimies on hallituksen puheenjohtaja Anne Kaarnijärvi, joka on myös Holiday Club Saimaan hotellinjohtaja.

Matkailuyhtiölle alettin hakea uutta johtajaa kesän päätteeksi, jolloin julkisuuteen tulivat myös yhtiön tekemät tappiot. Vuosi 2019 tuotti Gosaimaalle 190 000 euron vajeen, jonka kattamisesta Imatran ja Lappeenrannan kaupunki sopivat lokakuussa.