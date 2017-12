Lauritsalan koulun rehtori johtaa kouluinvestointien suunnittelua ensi vuonna — Investointeja tulossa noin 100 miljoonan euron edestä Jukka Mielikäinen työskentelee ensi vuoden ajan projektinjohtajana. Kai Skyttä Jukka Mielikäinen on työskennellyt Lappeenrannassa vuodesta 2003.

Nykyinen Lauritsalan koulun rehtori Jukka Mielikäinen, 38, johtaa Lappeenrannan toimitilojen (LATO) kouluinvestointeja ensi vuonna.

Kaupunkikonserni on investoimassa koulutiloihin noin sata miljoonaa euroa. Mielikäisen tehtävänä on johtaa sekä käytössä olevien että suunniteltujen päiväkotien, koulujen ja lukioiden tilankäyttöä. Hän tekee yhteistyötä muun muassa kaupungin hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialan ja LATO:n asiantuntijoiden kanssa.

Mielikäinen on kasvatustieteiden maisteri ja kauppatieteiden ylioppilas. Hänellä on tilasuunnittelukokemusta esimerkiksi Pontuksen ja Lauritsalan kouluista. Lisäksi hän on työskennellyt muun muassa Sammonlahden ja Skinnarilan kouluissa.

Lauritsalan koulun rehtorina toimii vuonna 2018 Heidi Laari.