Mestariampuja Simo Häyhän lumipukuinen jääveistos vartioi nyt Rautjärvellä. Talvisodan legendan valaistu jääveistos on sijoitettu Asemanseudun kesätorin laidalle.

– Simo Häyhän museon alueellehan sen olisi voinut sijoittaa, mutta nyt on poikkeuksellinen aika, ja tärkeintä on, että se on Häyhän kotikunnassa, sanoo jääveistosidean isä Pasi Toiviainen.

Idea rautjärveläisen, kansainvälisesti tunnetun legendan jääveistoksesta syntyi Toiviaisella, kuinkas muuten, saunan lauteilla.

Imatralainen jääveistäjä Juuso Partanen innostui asiasta ja hän toteutti patsaan yhdessä Katri Verrosen kanssa.

Partanen vastasi koneellisesta työstä ja Verronen linjoista ja anatomiasta.

Projektin kustannukset eivät olleet suuria.

– Hyväntekeväisyystyötähän tämä meiltä kaikilta on ollut, Partanen sanoo.

Koska järvenjäätä ei vielä ole tarjolla, Partanen valmisti patsaan konejäästä.

– Se on kahdesta palasta tehty ja sellaisena se kestää paremmin sään vaihtelua. Liitoskohdista ne muutokset yleensä lähtevät, Partanen sanoo.

Tiistaina illansuussa parin asteen pakkasessa ja jäisessä sateessa uusi patsas hohti valaistuksessa kirkkaana ja jämäkkänä.

– Säät antavat sille lopullisen ilmeen, Katri Verronen muistuttaa.

Jarmo Hämäläinen Simo Häyhän jääpatsas painaa 75 kiloa. Patsas on tehty kuuluisan lumipukuista Häyhää esittelevän valokuvan perusteella.

Lumipukuinen valokuva mallina

Jääveistos Simo Häyhästä on tehty käyttäen mallina kuuluisaa valokuvaa, jossa Häyhä seisoo lumipuvussa, kivääri oikealla jalalle vie -asennossa.

– Se on veistoksen säidenkeston kannalta hyvä, että kivääri on niin lähellä vartaloa, Juuso Partanen sanoo.

Jääveistoksen korkeus on 130 senttiä ja paino 75 kiloa. Aivan luonnollisen kokoista patsasta Partanen ei pystynyt tekemään.

– Siihen olisi tarvittu jo järvenjäätä.

Seuraavaksi jäätöitä Varpasaareen

Juuso Partasen seuraava projekti on Imatralla Varpasaaressa. Soundomen iglulla ja konserteilla on ollut kaksi epäonnista talvea. Viime talvi oli liian lauha ja edellisenä talvena isoon rakennelmaan tuli lommo, joka keskeytti projektin.

– Tänä talvena tuskin pystytään konsertteja järjestämään, mutta kahden vuoden tauon jälkeen yritetään saada homma muuten onnistumaan.