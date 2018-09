Kaksoisraiteen työmaalla tapahtui vahinko — Vedentulo katkesi hetkeksi lähes koko Imatran alueella

Kaksoisraiteen työmaalla tapahtui perjantaina iltapäivällä vahinko, jossa kaivinkone katkaisi veden toisen pumppauslinjan. Kaupunki tiedotti asiasta kello 14.40.

Vahingosta johtuen vedet olivat poikki suurimmassa osassa Imatraa. Kaupungin tiedotteen mukaan vesipaineet laskivat koko kaupungin alueella.

Noin 40 minuuttia myöhemmin kaupunki tiedotti, että vesiongelma on saatu hallintaan ja verkosto on palaamassa normaalitilaan. Vuoto on saatu tukittua, eikä vesitorni tyhjene. Ilman vettä on edelleen kaksi kerrostaloa Siitolan rannassa.

Silva Laakso Vahinko tapahtui Siitolanrannassa.

Jos hanasta tuleva vesi on ruskeaa, tulee sitä kaupungin ohjeistuksen mukaan juoksuttaa.