Lappeenranta on omakotiasujalle kallis paikka – kunnalliset kulut ovat vertailun kärkikymmenikössä Imatralla kunnalliset asumismenot ovat valtakunnan keskitasoa ja Lappeenrantaa halvemmat. Kimmo Seppälä Asuinkunnan valinnalla on huomattava vaikutus omakotitaloasukkaan kuluihin.

Omakotitalossa asuvan perheen kuntakohtaiset asumismenot voivat vaihdella samanlaisessa talossa lähes tuhat euroa vuodessa asuinpaikasta riippuen.

Lappeenrannassa kunnallisesti päätettävät asumisen kustannukset ovat vertailutalon osalta lähes 4 000 euroa vuodessa. Sillä summalla tulee kärkisija yli 60 000 asukkaan kaupungeista.

Vielä kalliimpaa on kourallisessa Suomen kaupunkeja, mutta ne ovat Lappeenrantaa pienempiä. Omakotiliiton vertailun kallein kärkikolmikko ovat Raisio, Järvenpää ja Siilinjärvi.

Vertailun halvimmissa kaupungeissa samat kulut ovat 3 000—3 500 euroa vuodessa. Halvin kolmikko ovat Seinäjoki, Turku ja Vaasa.

Imatralla pääsee Lappeenrantaa halvemmalla

Imatra sijoittuu kaupunkien keskikastiin, siellä vuotuiset kulut vertailluista kustannuksista ovat noin 3 700 euroa.

Vertailussa kävi ilmi, että asumiseen liittyvät kuntakohtaiset maksut ovat kauttaaltaan nousussa. Nousua oli kaikkien kululajien keskimääräisissä hinnoissa.

Suurin kuluerä on sähkölämmitys, josta johtuu myös merkittävä osa kaupunkien välisistä hintaeroista.

Sähkön kilpailuttaminen hillitsee kuluja

Vertailussa käytetyn talon kohdalla ero sähkölämmityskuluissa eri kaupungeissa voi olla yli 660 euroa vuodessa. Sähkön kilpailuttamisella voi saada selvää säästöä kuluihin. Myös sähkön siirtomaksuissa on isoja eroja, mutta niihin asukkaan on vaikea vaikuttaa.

Kiinteistöveron osalta korkeilla taksoilla erottuvat kasvukunnat. Vertailun kallein kiinteistövero on Espoossa, yli 800 euroa, ja edullisin Kontiolahdella, jossa se on alle 200 euroa.

Näin verrattiin

Selvitys kattoi kunnallisesti tai alueellisesti päätettävät asumismenot: kiinteistöveron, lämmityssähkön, käyttösähkön, vesimaksut ja jätemaksun.

Käytetyt tiedot ovat alkuvuodelta 2018.

Vertailussa käytetty talo on tuhannen neliön omalla tontilla sijaitseva 30-vuotias puurakenteinen talo, jonka pinta-ala on 120 neliömetriä. Talo lämpiää sähköllä, ja lämmityksen kulutus on 14 000 kWh vuodessa.

Omakotiliitto teetti kuluvertailun KTI kiinteistötieto -yhtiöllä.Tutkimus kohdistui 52 kuntaan, jotka edustavat yli 70 prosenttia Suomen asukasluvusta.