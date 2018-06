Taipalsaaren Karhupirttien tulevaisuus on yhä auki. Karhupirttien omistaja ja yrittäjä Matti Karhu on keväällä laittanut myyntiin Karhupirtin, viereisen Hietapirtin ja rantapaviljongin kokonaisuuden.



Karhupirtit on kahden vuosikymmenen ajan isännöinyt yritysten koulutus- ja virkistystilaisuuksia ja erilaisia seurueita. Myös tälle kesälle ja tulevalle syksylle on Karhun mukaan lukuisia varauksia. Varattujen tilaisuuksien järjestäminen ei ole vaarassa, Karhu vakuuttaa.

— Kaikki tilaisuudet pidetään, ja tällä hetkellä varaustilanne on parempi kuin pitkään aikaan.



Karhupirtit-kokonaisuutta myydään 2,5 miljoonan euron hinnalla.

— Muutama kiinnostunut yhteydenotto on tullut. Minulla on sellainen käsitys, että kiinnostuneilla on ollut ajatuksena ostaa paikka virkistyspaikaksi, eikä välttämättä jatkaa liiketoimintaa tällaisenaan. Olen miettinyt, että jos sopivaa ostajaa ei löydy, palkkaisinko työntekijän pyörittämään liiketoimintaa.