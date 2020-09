Mansikkalan uuden puukoulun ison liikuntasalin katto joutuu remonttiin. Koripalloteline iskeytyi maanantaina salin alakattoon laitevian vuoksi. Isku rikkoi salin katon levyjä, mutta koripalloteline pysyi ehjänä.

Imatran kaupungin tiedotteen mukaan telinettä oltiin nostamassa ylös, kun noston pysäyttävä stoppari petti ja teline iskeytyi kattoon. Kukaan ei loukkaantunut katon vaurioitumisen yhteydessä.

Katon korjauksen arvioidaan kestävän maksimissaan kaksi viikkoa. Korjauksen ajan salin kolmesta liikuntalohkosta yksi on poissa niin koulukäytöstä kuin iltakäytöstä.

– Se on nimenomaan se sali, jossa salibandyn pelaajat harjoittelevat iltaisin. Yksi salin kolmesta lohkosta on poissa korjauksen ajan turvallisuussyistä. On olemassa vaara, että salin katosta tippuisi levyjä alas, Imatran kaupungin tila- ja turvallisuuspäällikkö Sami Turunen sanoo.

Turusen mukaan kaupunki on jo ollut salin iltakäyttäjiin yhteydessä. Käyttäjät voivat päättää, ottavatko salista kaksi kolmasosaa harjoituskäyttöön vai peruvatko vuorot, kunnes korjaus saadaan valmiiksi.

Mansikkalan koulukeskuksen kahden liikuntasalin yhteistila on jaettavissa kuuteen eri lohkoon. Liikuntasalissa voi parhaimmillaan olla kuusi eri ryhmää yhtä aikaa.