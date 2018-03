Kirurgiksi kasvaa kokeneempien opissa — Ammattilainen on yli 40-vuotiaana Erikoistuva kirurgi Ari Kallio, 32, ei aluksi halunnut lääkäriksi ollenkaan oman isänsä jalanjäljissä. Lukiossa mieli muuttui. Minna Mänttäri Erikoistuva kirurgi Ari Kallio sanoo, että ammattitietämyksen ja kokemuksen lisäksi kirurgi tarvitsee keskittymiskykyä, ryhmätyötaitoja ja rauhallisuutta.

Erikoistuvalla kirurgilla Ari Kalliolla, 32, on takanaan 3,5 vuoden erikoistumisjakso ensin Joensuussa ja kahden viime vuoden ajalta Lappeenrannan keskussairaalassa.

Valmistumisesta lääketieteen lisensiaatiksi on kulunut jo lähes viisi vuotta.

Silti hän sanoo olevansa vasta aloittelija kirurgin ammatissa.

— Vie vuosia, että osaaminen ja kokemus karttuvat. Voisi sanoa, että valmiit kirurgit ovat yli 40-vuotiaita. Oppimiskäyrä on pitkä.

Lähiaikoina on vuorossa toinen ja samalla viimeinen pakollisista erikoistumisjaksoista, noin 3—4 vuoden pätevöityminen jossakin Suomen viidestä yliopistosairaalasta.

Kallio olisi jo voinut siirtyä seuraavalle portaalle, mutta ei ole pitänyt kiirettä, koska on viihtynyt Lappeenrannassa hyvin sekä työyhteisössä että vapaa-ajalla.

Ensin näkee, kun toinen tekee

Ammattitaito alkaa kasvaa siitä, että ensin näkee leikkauksissa, miten kokeneet kirurgit leikkaavat.

Sitten pääsee itse tositoimiin osaajan valvonnassa, ja vähitellen jatkuvan tuen ja neuvojen tarve harvenee.

Oppimiskäyrän alkupäässä vastaan tulee luomien ja pattien poistoja.

Ari Kallio kertoo, että perinteisesti erikoistuvat kirurgit leikkaavat nilkkoja, lonkkia, sappikivipotilaita ja tulehtuneita umpilisäkkeitä. Näitä sairastapauksia sattuu paljon, ja mitä enemmän leikkaa, sitä enemmän oppii.

Kirurgi ei voi lopettaa kesken leikkauksen ja sanoa, että jatketaan huomenna.

Hän myöntää yhä muistavansa ensimmäisen operaation, jonka suoritti itsenäisesti.

— Oli jännittävä tunne astua leikkaussaliin poistamaan tulehtunutta umpilisäkettä. Jännitys on edelleen jonkinasteisena ja hyvällä tavalla läsnä niin, että työhönsä paneutuu ja tekee aina parhaansa.

Kallion mukaan leikkauksessa virittyy sellaiselle äärimmäiselle keskittymisen tasolle, ettei vastaavaa koe muussa elämässä.

— Ulkomaailman sulkee täysin pois mielestään.

Onnistuminen palkitsee

Leikkaava lääkäri tapaa aina potilaan etukäteen, selittää edessä olevan toimenpiteen, sen riskit ja syyt, miksi leikkaus olisi tarpeen, sekä arvioi toipumisajan.

Samalla selviää myös potilaan suostumus leikkaukseen.

Jos henkilö on liian huonokuntoinen vastatakseen, asiat käydään läpi lähimmän omaisen kanssa.

Ari Kallion mukaan on helposti aistittavissa, jos potilasta jännittää tai saattaa jopa pelottaa.

— Lääkäri pyrkii rauhoittamaan tilanteen ja kertaa toimenpiteen niin, että myös potilas ymmärtää, mistä on kysymys. Se usein synnyttää luottamuksellisen potilas— lääkäri-suhteen.

Hänen mielestään on hyvä, että kirurgeilla on tapana tavata potilas myös leikkauksen jälkeen ja kertoa, miten kaikki meni.

Leikkauksen onnistuminen on kirurgin työssä kovaa ydintä. Suurin osa leikkauksista sujuu niin kuin on etukäteen suunniteltu.

Ari Kallion mielestä onnistuminen ja potilaan paraneminen on palkitsevaa ja tavallaan koukuttavaakin: Se on se syy, jonka takia työtään tekee.

Mahdolliset epäonnistumiset leikkauksessa on helpompi hyväksyä, jos on kyse komplikaatioista kuin jos on itse tehnyt virheen.

Hän korostaa, että oma virhe on kirurgille henkisesti raskas, mutta siinäkään ei auta kuin nöyrästi myöntää tapahtunut potilaalle ja ottaa oppi vastaan.

Arjen tekijä Ari Kallio

”Työstään täytyy pitää”

Kirurgin ammatti ei ollut poikavuosina Ari Kallion toiveammatti, vaikka oma isä kirurgina toimikin. Tai ehkä nimenomaan siksi.

— Lukioikäisenä tulin toisiin ajatuksiin, kun halu kapinoida oli laantunut. Aikuisena voi jo myöntää, että isän mallilla oli osansa uravalinnassa.

Toistaiseksi työ on vastannut täysin odotuksia. Hän summaa, että työstään täytyy myös pitää sietääkseen ajoittaiset pitkät työvuorot.

Tulevaisuuspohdintaa saunassa

Ari Kallio, mistä innostuit viimeksi?

— Liikunnasta ja tarkemmin sanottuna kuntosalilla käymisestä. Työssä jaksaa, kun on hyvässä fyysisessä kunnossa ja nukkunut hyvin.

Kehen haluaisit tutustua?

— Pitää vähän miettiä. Ensimmäisenä tulee mieleen Teemu Selänne.

Mikä ongelma maailmassa pitäisi ratkaista?

— Epätasa-arvo siinä mielessä, että pitäisi päästä eroon elintasokuilusta länsimaiden ja kehitysmaiden välillä.

Mikä hävetti viimeksi?

— Jokin tilanne, jossa ei olisi pitänyt avata suutaan, vaan pysytellä hiljaa.

Mitä mietit saunassa?

— Tulevaisuutta. Sauna on hyvä paikka rauhoittua. Lähiaikoina pitäisi päättää muun muassa, lähdenkö erikoistumaan verisuoni- vai vatsakirurgiaan. Pidän saunomisesta, mutta saunaan ei pääse ihan joka päivä, koska oma sauna puuttuu.