Itä-Suomen hallinto-oikeuteen on tehty valitus Eksoten ja Laptuote-säätiön väliseen kiistaan liittyen

Kiista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ja Laptuote-säätiön välisen suorahankintasopimuksen päättymisestä jatkuu. Itä-Suomen hallinto-oikeuteen on tehty valitus Eksoten hallituksen päätöksestä hylätä suorahankintasopimuksen päättämisestä jätetty oikaisuvaatimus. Eksoten hallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen tämän vuoden maaliskuussa. Se ei muuttanut aiempaa päätöstään asiaan liittyen.

Eksote sai käsiteltäväkseen oikaisuvaatimuksen sopimuksen päättämisestä viime lokakuussa. Sen tekijänä oli Heikki Tuusvuori, joka on työskennellyt Laptuotteella vuodesta 1980. Asiaa hoitavat hänen kanssaan Tuusvuoren veli Jarkko Tuusvuori ja kaksi muuta sisarusta. Tuusvuori on myös nyt Itä-Suomen hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen tekijä. Valitus vaatii Eksoten päätöksen kumoamista tai sitä, että Eksote muutoin palaa valittajan työsuhteisen Laptuote-työn rahoittamiseen. Valituksen mukaan Eksoten päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, ja Eksote on päättäjänä ylittänyt toimivaltansa sekä tehnyt laittoman päätöksen.

Eksoten hallituksen mukaan oikaisuvaatimuksessa ei esitetty perustetta, jonka vuoksi hallituksen päätös tulisi kumota. Myöskään Kuntaliiton maaliskuussa toimittaman lausunnon mukaan oikaisuvaatimus ei tuonut asiaan merkittävää lisätietoa Eksoten hallituksen mukaan.