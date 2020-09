Lappeenrannassa Subutexiä, amfetamiinia ja kuula-asetta hallussaan pitänyt mies tuomittiin neljän kuukauden ehdottamaan vankeusrangaistukseen

Vuonna 1993 syntynyt mies on tuomittu neljän kuukauden vankeuteen kahdesta huumausainerikoksesta, yhdestä huumausaineen käyttörikoksesta sekä toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta.

Teot tapahtuivat Lappeenrannassa viime vuoden kesäkuun ja tämän vuoden huhtikuun välisenä aikana.

Miehen hallusta löydettiin tämän vuoden tammikuussa 13 Subutex-tablettia, amfetamiiniksi epäiltyä ainetta ja vaaka. Lisäksi hänellä oli kaasukäyttöinen kuula-ase mukanaan julkisella paikalla.

Mies tunnusti pitäneensä hallussaan huumausaineita omaa käyttöään varten. Hän kiisti, että tarkoituksena olisi ollut huumeiden levittäminen. Mies myönsi, että hänellä oli ampuma-asetta muistuttava esine.

Tämän vuoden huhtikuussa mieheltä löydettiin 16,5 Subutex-tablettia sekä 10,7 grammaa amfetamiinia. Syytetty tunnusti jälleen pitäneensä hallussaan huumausaineita omaa käyttöä varten, mutta kiisti myynti-, levittämis- ja välitystarkoituksen.

Syytetty ainakin yritti levittää huumeita

Etelä-Karjalan käräjäoikeus katsoi, että syytetty on ainakin yrittänyt levittää huumausainetta. Se kuitenkin piti miehen huumausainerikoksia tavanomaista lievempiä huumausaineiden vähäisen määrän takia. Toisaalta amfetamiini ja Subutex ovat erittäin vaarallisiksi luokiteltuja huumausaineita, mikä lisää teon moitittavuutta.

Oikeus katsoo, että oikeudenmukainen rangaistus nyt käsitellyistä rikoksista on neljä kuukautta vankeutta. Syytetty on aiemmin tuomittu muun muassa huumausainerikoksista ja lievistä petoksista. Harkittuaan kokonaisuutta, oikeus katsoo, että syytetty on perusteltua tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Tuomio ei ole lainvoimainen, vaan siitä voi valittaa Itä-Suomen hovioikeuteen.