Myllysaaren perinteinen juhannuskokko ei pala Lappeenrannassa juhannusaattona.



Syynä on maaston kuivuus, jonka vuoksi Ilmatieteen laitos on antanut metsäpalovaroituksen.



Pelastuslain mukaan metsäpalovaroituksen voimassaoloaikana nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää. Pelastuslaki muuttui vuoden alusta, jolloin avotulikiellosta tuli ehdoton.



Lappeenrantalaisen Jouko Kolhosen tehtävänä oli vastata Myllysaaren juhannuskokosta.



Kolhonen kertoo, että tieto kokon peruuntumisesta tavoitti hänet torstaiaamuna, kun Etelä-Karjalan pelastuslaitos viestitti asiasta.

— Viranomaispäätöksessä ei ole tulkinnanvaraa. Näin se on, että kokko jää polttamatta, se on yksiselitteistä, toteaa Lappeenrannan Lions club Saimaan kokkovastaavana toimiva Kolhonen.



Kolhonen harmittelee kokon peruuntumista, mutta ymmärtää viranomaisten kannan. Avotulentekokielto metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana on ehdoton, eikä siihen myönnetä poikkeuksia.

— Tämä on ensimmäinen vuosi pitkään aikaan, kun Myllysaaren kokkoa ei ole. Myllysaaren kokon kulttuurinen merkitys on ollut suuri, ja ihmiset ovat nähneet perinteen hyvin tärkeäksi. Kaupungissa on paljon väkeä juhannuksena. Siinä mielessä on harmillista, että kokkoa ei voi polttaa.



Kolhonen ehti jo rakentaa kokon, joka ei kuitenkaan mene hukkaan.

— Kokko on tehty kaupungin tilauksesta. Totesimme kaupungin kanssa, että kokko poltetaan todennäköisesti kaupungin vuosipäivänä elokuussa, koska juhannuksena se ei nyt onnistu, Kolhonen sanoo.

Ei varasuunnitelmia

Lappeenrannan kaupunki on Myllysaaren juhannustapahtuman järjestäjä.



Tapahtuma-asiantuntija Teemu Myyryläinen kaupungilta vahvistaa, että juhannuskokko ei tällä tietoa pala Myllysaaressa perjantaina.



Vielä maanantaina kaupunki ehti tiedottaa, että juhannuskokko poltetaan Myllysaaressa perinteen mukaan.

— Aika varmalta näyttää nyt, että kokko peruuntuu. Siinä ei sanomista ole, kun pelastuslaitokselta päätös tulee. Heidän ohjeensa mukaan mennään, Myyryläinen sanoo.



Myyryläisen mukaan kaupungilla ei ole Myllysaaren juhannustapahtumaa varten varasuunnitelmaa, mikäli kokon polttaminen peruuntuu.

— Onneksi meillä on hyvä sää kuitenkin.