| Kajonin mukaan laiminlyönnit eivät olleet olennaisia, kaupunki taas katsoo, että oppilaan hakematta ja kuljettamatta jättäminen on oleellinen rikkomus.

Kajon teki oikaisuvaatimuksen Lappeenrannan Ylämaan suunnan koulukyytisopimuksen purkamisesta. Kaupunkikehityslautakunta purki sopimuksen maaliskuussa.

Kajon katsoo, ettei kaupunki ollut huomauttanut sopimusrikkomuksista sopimuksen edellyttämällä tavalla. Kajonin mukaan laiminlyönnit eivät täytä olennaisen sopimusrikkomuksen määritelmää.

Kaupunki on Kajonin mielestä toiminut virheellisesti purkaessaan sopimuksen. Kajon myös selvittää, että yksi ongelmien syy on ollut ajoneuvokaluston äkillinen rikkoutuminen, johon on ollut pitkien etäisyyksien takia vaikea reagoida.

Kajon ilmoittaa harkitsevansa asian viemistä käräjäoikeuteen ja korvauksien vaatimista, jos sopimuksen purkamista ei peruta.

”Kuljettamatta jättäminen on oleellinen sopimusrikkomus”

Kaupunkikehityslautakunta päätti keskiviikkona hylätä Kajonin oikaisuvaatimuksen.

Lautakunnan mukaan kaupunki on ilmoittanut selvästi, että toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on huomautettu, ovat sopimuksen purkuperuste.

Koulukuljetuksia koskevassa sopimuksessa oppilaiden hakematta ja kouluun kuljettamatta jättäminen on lautakunnan mukaan aivan oleellinen sopimusrikkomus.

Kaupunkikehityslautakunta oli purkanut sopimuksen maaliskuun alkupuolella, ”koska liikennöitsijä on olennaisilta osin laiminlyönyt liikenteen säännöllisyyttä, jättänyt oppilaita noutamatta ja uusinut näitä laiminlyöntejä”.

Kajonia oli huomautettu kirjallisesti kolme kertaa oppilaiden vanhemmilta tulleiden palautteiden perusteella.

Sopimuskausi oli alkanut kuluvan vuoden alusta ja se olisi päättynyt vuoden 2021 lopussa. Lisäksi oli optiovuodet 2022 ja 2023.

Koulukuljetukset kilpailutettiin syksyllä 2018. Koulukyytireittejä on 25, ja niitä ajaa kahdeksan liikennöitsijää. Kajonilla on myös muita reittejä kuin Ylämaan suunta.

Kilpailutuksen tavoitteena on säästää yli 100 000 euroa vuodessa.