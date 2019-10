YIT rakentaa Lauritsalan koulun — Urakan hinta lähes 20 miljoonaa euroa

Lauritsalan uuden koulun rakentaminen pääsee vauhtiin ensi vuoden puolella.

Koulu valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä ja sen voi ottaa käyttöön vuoden 2022 alusta lukien.

Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta päätti keskiviikkona, että koulu-urakan toteuttaa YIT Suomi Oy.

Koulun kustannusarvio on 19,7 miljoonaa euroa. Hinta ylittää kaupungin talousarviossa määritellyn 19,1 miljoonan euron hinnan, joten lopullisesti urakasta päättää kaupunginvaltuusto.

Samoin kävi myös Joutsenon uuden koulun kohdalla. Joutsenon koulu-urakka sinetöitiin valtuustossa maanantaina.

Kouluun tulee 680 oppilasta

Lauritsalan koulu rakennetaan perusopetuksen ja esiopetuksen tarpeisiin, mutta se palvelee myös nuoriso- ja liikuntatoimea sekä Eksotea.

Kouluun tulee yhteensä noin 680 perusopetuksen 1-9- luokkien koululaista ja 72 esikoululaista.

Työntekijöitä kouluun tulee 105.

Lauritsalan uuden koulun suunnittelussa on korostettu tilojen monikäyttöisyyttä.

Esimerkiksi koulun liikuntatilat on mitoitettu koululiikunnan ohella myös iltakäytön tarpeet huomioiden ja piha-alueelle rakennetaan pienpelikenttiä viereistä Koulukallion lähiliikuntapaikkaa täydentämään.

Uuden koulun noin 1000 neliömetrin liikuntahalli voidaan jakaa väliverhoilla tarvittaessa kolmeen osaan. Tila on mitoitettu salibandyn, koripallon, lentopallon, sulkapallon ja futsalin tarpeisiin sekä moniin muihin sisäliikuntalajeihin.

– Tilat soveltuvat tarvittaessa sisäpalloilulajeissa myös SM-tason harjoitteluun ja peleihin. Koulun liikuntatilaan on tulossa myös pieni, noin 70–100 hengen katsomo, sanoo Lappeenrannan Toimitilat Oy:n toimitilajohtaja Katri Tolvanen.

Katolle tulee aurinkovoimala

Tolvasen mukaan julkisivu noudattaa voimassa olevia kaavamääräyksiä, joten keskeinen julkisivumateriaali on punatiili.

– Rakennuksen katolle toteutetaan aurinkovoimala ja ympäristöystävällisyyteen on muutenkin kiinnitetty suunnitelmissa erityistä huomiota. Myös liikenneturvallisuutta on mietitty. Moottoriajoneuvoliikenne on erotettu tehokkaasti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkureiteiltä.

Urakkasopimuksen mukaan pihojen viimeistely tehdään vuoden 2022 heinäkuun loppuun mennessä, kun koulun pihalla olleet väistötilana toimineet tilaelementit on poistettu ja vanhan koulukiinteistön liikuntasali on purettu.

Lauritsalan koulun rakennetaan elinkaarihankkeena niin, että se käsittää rakennuksen ja ulkoalueiden hoidon ja ylläpidon 20 vuoden ajan.

Juttua täydennetty 3.10 kello 12.28. Lisätty Katri Tolvasen kommentit ja tieto katolle tulevasta aurinkovoimalasta.