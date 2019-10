Perjantain ja lauantain välinen yö oli kiireinen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle ja sen sopimuspalokunnille Imatralla.

Kaupungissa sytytettiin tahallaan viisi eri tulipaloa vain tunnin sisään.

Useiden samanaikaisten sammutustehtävien vuoksi Imatran vakinaisen palokunnan tueksi hälytettiin Imatran VPK ja Tainionkosken VPK. Lisäksi apujoukkoja hälytettiin Joutsenon paloasemalta.

Ensimmäinen hälytys kello 1.55

Hätäkeskus sai tiedon ensimmäisestä tulipalosta kello 1.55.

Vuoksenniskan Kelokujalla paloi 200 litran roska-astia, joka oli vedetty ulos roskakatoksesta joko tuhopolttajan itsensä tai jonkun sivullisen toimesta.

Sammuttajat olivat paikalla 6 minuuttia ja 40 sekuntia hälytyksestä.

Kello 1.56, eli vain minuutti ensimmäisen hälytyksen jälkeen, hätäkeskus sai tiedon toisesta tulipalosta Vuoksenniskalla.

Mäntyrinteessä paloi roskakatos, minkä lisäksi viereinen autotalli oli syttynyt lämpösäteilystä palamaan.

Ensimmäinen yksikkö oli paikalla seitsemän minuuttia hälytyksestä.

Ei kahta ilman kolmatta

Tässä vaiheessa vuorossa ollut päivystävä palomestari ounasteli, että paloja syttyy lähitunteina todennäköisesti vielä lisää. Ja osui oikeaan, sillä noin tunnin kuluttua Paajalassa havaittiin lähes samanaikaisesti kolme eri tulipaloa.

— Onneksi päivystävä palomestari osasi kokemuksellaan arvioida, että tuskin tämä tähän jää. Hälytettyjä sopimuspalokuntia ei kotiutettu, vaan palomestari piti ne valmiudessa, kertaa yön tapahtumia maanantaina vuorossa ollut päällystöpäivystäjä Toni Jaako.

Paajalan hälytykset tehtiin kello 2.55 Ukkoskujalle, kello 2.56 Myrskykujalle sekä 2.58 Pilvikujalle.

Kaikissa paloi roskakatos, Ukkoskujalla lisäksi henkilöauto. Myös Pilvikujalla yksi henkilöauto vaurioitui.

Paajalassa avun saanti pitkittyi

Imatralla palokunnan tulisi ehtiä palopaikalle kymmenessä minuutissa.

Vuoksenniskalla tämä ns. toimintavalmisaika täyttyi kirkkaasti. Sen sijaan Paajalassa aika ylittyi. Pisimmillään apua piti odottaa 23 minuuttia.

Ukkoskujalle ensimmäinen yksikkö saapui kello 3.18, Myrskykujalle kello 3.13 ja Pilvikujalle kello 3.16.

— Jossain kohtaa yhteiskunnan resurssit loppuvat, Toni Jaako toteaa.

Voi olla pettynyt yhteiskuntaan tai saanut muuten korvilleen, eikä keksi enää muita kostotoimenpiteitä kuin sytyttää tulopalo. Jos toiminta jatkuu ja jatkuu, kyseessä on useimmiten sairaus. — Ulf Westerstråhle

Onneksi kyse ei ollut asuinrakennuksista, vaan niiden roskakatoksista. Riski pahempaankin tuhoon on silti olemassa. Jos palokuormaa on ympärillä paljon, tuli voi levitä ympäristöön ja aiheuttaa vaaraa ihmisillekin. Lisäksi on sattumasta kiinni, miten nopeasti palot huomataan yöaikaan ihmisten nukkuessa.

— Vaarallista leikkiä, Jaako summaa.

Yön palot eivät vielä tähän päättyneet. Viimeinen hälytys tuli Joutsenon Lampikankaalta kello 5.20. Siellä paloi roskakatos ja vieressä ollut auto.

”Huolestuttava juttu”

Pelastuspäällikkö Ulf Westerstråhle pitää poliisin tavoin tapahtumasarjaa poikkeuksellisena ja huolestuttavana. Yleensä roskakatosten polttelijat tyytyvät sytyttämään kaksi tai enintään kolme tulipaloa, Westerstråhle kertoo.

— Huolestuttava juttu. Täytyy toivoa, että jos sytyttäjä lukee lehtijuttua, hän alkaa miettiä seurauksia. Ei kannattaisi jatkaa näitä juttuja, jos meinaa selvitä elämässä kunnialla.

Westerstråhlen mukaan tuhopolttajat jäävät pääsääntöisesti kiinni.

— Tulee suuret ongelmat, jos kauppakeskus tai asuinrakennus syttyy tuleen, kuten aiemmin Skinnarilassa. Pääsääntöisesti näistä jää kiinni ennemmin tai myöhemmin, ja sitten on laskun maksut edessä. Pääsee myös tiilenpäitä lukemaan. Ehdottomiakin tuomioita on näistä tullut.

Tuhopolttajan profiloinnista ja rikostutkinnasta vastaa poliisi. Jotain Westerstråhlekin tietää tuhopolttajan motiiveista.

— Voi olla pettynyt yhteiskuntaan tai saanut muuten korvilleen, eikä keksi enää muita kostotoimenpiteitä kuin sytyttää tulopalo. Jos toiminta jatkuu ja jatkuu, kyseessä on useimmiten sairaus.