Imatran voimistelijoiden rytmisen voimistelun valmentaja on saanut julkisen varoituksen.

Voimisteluliiton kurinpitovaliokunta antoi varoituksen kahdesta eri alaikäisen voimistelijan valmennustilanteeseen liittyvästä tapahtumasta.

Valiokunnan selonteon mukaan valmentaja Marina Petrakova on käyttäytynyt tilanteissa Voimisteluliiton kurinpitosääntöjen vastaisesti.

Kurinpitovaliokunnan ratkaisussa viitataan kahteen eri sääntörikkomukseen. Niiden mukaan varoitus voidaan määrätä henkilölle, joka liiton tai seurojen toiminnassa tahallaan uhkaa tai loukkaa muiden toimintaan osallistuvien henkilöiden fyysistä tai henkistä koskemattomuutta.

Varoitus voidaan myös määrätä henkilölle, joka käyttää loukkaavaa tai halveksivaa kieltä tai eleitä, jotka saattavat loukata muita toimintaan osallistuvia henkilöitä tai yleisöä.

Valiokunnan päätöksessä on huomioitu voimistelijan ikä, hänen valmentajasta valmennustilanteessa riippuvaisen asemansa sekä se, että tapahtumia on ollut kaksi. Lisäksi on huomioitu, että kyseessä on valmentajalle ensimmäinen liiton kurinpitomenettelyssä määrätty seuraamus.

Valiokunnan päätös annettiin 28. elokuuta, ja ratkaisu oli yksimielinen.

Uutta valmentajaa etsitään

Imatran voimistelijoiden puheenjohtaja Juha Huikko kertoo, että valmentajan työsuhde on päätetty jo 28. heinäkuuta.

– Työsuhde purettiin tapausten johdosta. Valmentajan toiminta on ollut sellaista, että se ei vastaa seuran arvoja. Olemme olleet tässä pakkotilanteen edessä.

Juha Huikko kommentoi tapausta muuten lyhytsanaisesti.

– Yksityisoikeudellisten asioiden vuoksi en voi lähteä yksityiskohtaisesti purkamaan niitä seikkoja, jotka johtivat työsuhteen päättymiseen. Voimisteluliitto vastaa tässä kohtaa virallisesta tiedottamisesta.

Huikon mukaan Imatran voimistelijoihin haetaan uutta valmentajaa. Tällä hetkellä seurassa toimii yksi ammattivalmentaja ja kaksi ohjaajaa.

– Totta kai se on tuottanut vähän vaikeuksia, että aiemman kahden valmentajan sijaan nyt on vain yksi valmentaja. Olemme kuitenkin ryhmiä järjestelemällä ja saliaikoja lisäämällä pystyneet pyörittämään valmennustoimintaa. Toiveissa on, että toinen valmentaja saadaan mahdollisimman pian, toivottavasti tämän syksyn aikana.

Petrakova ei itse halunnut kommentoida tapahtunutta Etelä-Saimaalle. Hän toimi Imatran voimistelijoiden valmentajana vuodesta 2016 lähtien.

Julkinen varoitus annettiin nyt ensimmäisen kerran

Voimisteluliiton pääsihteeri Maria Laakso ei kommentoi julkiseen varoitukseen johtaneita tapauksia tarkemmin.

– Valiokunnan virallinen selonteko tapauksista on julkaistu, ja se on se viesti, joka Voimisteluliiton kuuluu laittaa tietoon, Laakso toteaa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Voimisteluliiton kurinpitovaliokunta määrää julkisen varoituksen valmentajalle.

Miten poikkeuksellisesta tapauksesta on kyse?

– Kurinpitosääntöjä muutettiin vuoden 2019 syksyllä, jolloin julkinen varoitus lisättiin kurinpitomenettelyihin. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun sitä käytettiin rangaistusmuotona.

Laakson mukaan kurinpitosääntöjen tarkistaminen koettiin tarpeelliseksi muuttuvassa yhteiskunnassa. Samalla päivitettiin seuratoiminnassa mukana olevien, muun muassa valmentajien, tuomareiden ja toimitsijoiden, vastuullisuusohjeita.

– Maailma muuttuu ja ihmiset tiedostavat asioita paremmin kuin ennen. Pidän tärkeänä, että oli kyseessä sitten koulu-, harraste- tai työympäristö, niin käydään enemmän avointa keskustelua siitä, mikä on oikein ja väärin. On tärkeää, että jokainen voi tuoda asioita keskusteluun ja löytää ne reitit, jota kautta näitä asioita voi tuoda esille, Laakso kertoo.