Janina istuu äitinsä Kristine Chlebowskin sylissä ja tarkkailee opettajaa silmät suurina. Meneillään on maahanmuuttajien suomen kielen kurssi Lappeenrannan Me-talossa. Paikalla on lastenhoitajia, jotta vanhemmat saavat opiskella rauhassa, mutta päättäväinen Janina haluaa olla äitinsä kainalossa.



Latviassa syntynyt Kristine Chlebowski on asunut Suomessa jo lähes yhdeksän vuotta, mutta vasta viime aikoina hän on tavannut ihmisiä ja saanut itsevarmuutta. Me-talon suomen kielen kurssi muutti kotiäidin elämän.

— Olen aika ujo, ja pelkään puhua vieraalla kielellä. Me-talossa ei ole paineita, koska täällä ei tuijoteta arvosanoja tai kokeita. Kukaan ei naura sinulle, jos et osaa. Suuri bonus on, että tänne saa tulla lapsen kanssa. Ennen olin aina yksin kotona, ilman työtä tai mitään, Chlebowski kuvailee.



Kieliluokan ulkopuolella lappeenrantalainen Emilia Salminen, 17, imuroi lattiaa. Lukiolainen sai Me-talosta siivoustöitä Work pilots -mobiilisovelluksen avulla.

— Kaveri oli tehnyt samanlaista työtä, ja sain häneltä vinkin. Teen töitä koulun ohessa.