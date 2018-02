Nuorisotoimi hakee vapaaehtoisia Espanjaan — Ihmiset tulevat sieltä ihan erilaisina takaisin, sanoo nuorisoneuvoja Lappeenrannan nuorisotoimi etsii kahta 18 — 29-vuotiasta lappeenrantalaista vapaaehtoiseksi. Toledon maakunnassa odottaa täysi ylöspito ja työt alkavat heti, kunhan sopiva henkilö löytyy. Ville Kukkurainen Vile Kukkurainen otti tienvarsikuvan omalta vapaaehtoistyöreissultaan Espanjassa.

Espanjan keskellä sijaitsee Toledon maakunta. Sinne on noin tunnin junamatka pääkaupunki Madridista.

Lappeenrannan nuorisotoimi etsii kahta 18 — 29-vuotiasta lappeenrantalaista sinne vapaaehtoiseksi.



Toiselle heistä on tiedossa vapaaehtoistyöpaikka Numancia de la Sagrassa viideksi kuukaudeksi, ja toiselle Boroxissa yhdeksäksi kuukaudeksi. Kaupungit sijaitsevat melko lähellä toisiaan.



Vapaaehtoisten tehtävänä on toimia kaupunkinsa nuorisokeskuksessa, järjestää tapahtumia ja tehdä yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa.





Taskurahalla pärjää, mutta matkusteluun pitää varata omaakin rahaa

Numancia de la Sagraan matkaavan vapaaehtoisen matkakulut korvataan 250 euroon saakka. Asuminen on maksutonta, ja vapaaehtoiselle maksetaan pientä taskurahaa ja ruokarahaa.

Boroxiin matkaavan matkakulut korvataan 530 euroon saakka. Myös siellä asuminen on maksutonta, lisäksi vapaaehtoinen saa pientä taskurahaa ja ruokarahaa.

— Niillä pärjää, mutta jos haluaa esimerkiksi matkustella Espanjassa, niin siihen joutuu käyttämään omaa rahaa, kertoo Minna Tarkiainen, Ohjaamo Lappeenrannan nuorisoneuvoja.



Vapaaehtoistyö on hieno mahdollisuus esimerkiksi ihmiselle, joka ei juuri nyt ole töissä tai koulussa.

— Ihmiset tulevat niiden jälkeen ihan erilaisina takaisin Suomeen. He huomaavat, että pärjäävät sekä ulkomailla, että eteen tulevissa työtehtävissä.



Vapaaehtoispaikkoihin haetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy täältä. Nuorisotoimi haastattelee hakijat.

Töihin voi hakea, vaikkei osaisi espanjan kieltä, sillä vapaaehtoisjaksoon kuuluu myös espanjan kielen verkkokurssi. Työt alkavat heti, kun sopivat henkilöt löytyvät.