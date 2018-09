Nyt on jännittävä paikka. Koivuvanerista valmistettu, suorakaiteen muotoinen jätepuristin on nyt ensimmäistä kertaa tosipaikassa. Toki sitä on testattu jo aiemmin muoviroskalla, mutta nyt puristimeen on kasattu alumiinisia juomatölkkejä. Metallin puristamiseksi tarvitaan enemmän voimaa.

— Koivuvaneri on yksi Jamie Hynemanin suosikkimateriaaleista. Hän käyttää sitä paljon, ja keskustelimme sen ominaisuuksista pitkään, kertoo Valtteri Kainila.

Kainila opiskelee ympäristötekniikkaa, samoin kuin Olli Helppi, Mitja Hokkanen ja Otto Kankaanpää. He ovat yhdessä kehittäneet kotitalouskäyttöön suunnitellun jätepuristimen prototyypin. Jos jokaisesta kodista löytyisi sellainen, roska-auton tarvitsisi käydä harvemmin, sillä roskat pystyttäisiin puristamaan pienempään tilavuuteen.

Minna Mänttäri Ympäristötekniikan opiskelijat Olli Helppi (vas.) ja Valtteri Kainila ovat mukana kehittämässä TrashJack-nimistä jätepuristinta.

Nyt tölkit rutistuvat kasaan, mutta pora täytyy vaihtaa toiseen, jotta se jaksaa vääntää mäntää, joka rusentaa tölkit. Tämä ei opiskelijoita haittaa.

— Tärkein asia jonka olemme oppineet tämän viikon aikana on, että epäonnistumista ei kannata pelätä. Negatiivinenkin tulos on tulos, sanoo Olli Helppi.

Rohkeus kokeilla eri asioita on ollut Jamie Hynemanin oppi prototyyppejä kehitteleville Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelijoille.

— Tämä on ongelmanratkaisua. Etenemme yksi asia kerrallaan, ja koko ajan tietää tarkemmin, mikä toimii ja mikä ei, Helppi kuvailee.

Minna Mänttäri Kokeilu oli onnistunut. Tölkit rusentuivat kasaan.

Väkeä kuin pipoa

J. Hyneman Centerin avoimia ovia viettiin lauantaina päivällä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kampuksella. Hynemanin protopajaan osallistuneet opiskelijat esittelivät ja kehittivät prototyyppejään eteenpäin.

Lauantain avajaistilaisuus keräsi paikalle runsaasti kävijöitä. Väkijoukosta suurin osa tungeksi yhdysvaltalaisen erikoistehosteasiantuntijan ja keksijän Jamie Hynemanin ympärillä.

Minna Mänttäri Tilaisuudessa jaettiin 3D-tulostimella tehtyjä JHC-avaimenperiä.

Lappeenrantalaiset Aleksi Hämäläinen ja Janna Turunen saapuivat paikalle silkasta uteliaisuudesta.

— Kiinnosti nähdä, millaiset tilat täällä oikein on. Nämä ovat kyllä upeat. Opiskelijoille tämä on varmasti hieno mahdollisuus, sanoo Turunen.

Minna Mänttäri Janna Turunen ja Aleksi Hämäläinen olivat vaikuttuneita J. Hyneman Centerin uudenkarheista tiloista.

Hyneman on heidän mielestään hyvä vetovoimatekijä, vaikka he olisivat tulleet muutenkin paikalle.

— Myytinmurtajia on kyllä katsottu. On iso juttu, että Hyneman on saatu tänne, sanoo Hämäläinen.

Samaa mieltä ovat myös paikalle tulleet Aapo, Jaakko ja Janne Jäppinen.

— Fiksu veto, että Hyneman on täällä vetonaulana. Hän tuo hyvää mainosta, sanoo Janne Jäppinen.

Koko kolmikon mielestä J. Hyneman Centerin tilat ovat upeat.

— Hienolta ja nykyaikaiselta näyttää.

Minna Mänttäri Janne (vas.), Jaakko ja Aapo Jäppisen mielestä Myytinmurtaja-Jamie oli hyvä vetonaula tilaisuuteen.

Ainutlaatuinen kokemus

Sähkötekniikan opiskelija Joel Liukkonen pitää kulunutta viikkoa ainutlaatuisena kokemuksena.

— Tämä on ollut hyvin jännittävä viikko. Olemme päässeet työskentelemään yhdessä Hynemanin kanssa, Liukkonen sanoo.

Hän on ollut mukana kehittelemässä taistelurobottia. Sattumoisin Hyneman on itse kehittänyt vastaavia Yhdysvalloissa.

— Hän on mukava mutta suorapuheinen opettaja. Hän ei kaunistele, vaan sanoo asiat niin kuin ne ovat, Liukkonen kuvailee.

J. Hyneman Centerin viralliset avajaiset Lappeenrannan kaupungintalolla kello 17. Tilaisuuteen on ollut ennakkoilmoittautuminen, ja se on loppuunvarattu.