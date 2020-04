Eksoten toimitusjohtaja Timo Saksela kommentoi kipakasti Uudenmaan eristyksen loppumista: "Rajojen avaaminen tapahtui liian nopeasti"

Suomen hallitus päätti keskiviikkoaamuna purkaa Uudenmaan eristyksen ja liikkuminen rajan yli sallitaan taas vapaasti.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) toimitusjohtaja Timo Saksela ei ole hallituksen päätöksestä mielissään.

Sakselan mielestä Uudenmaan rajat avattiin liian hätäisesti.

– On näyttänyt siltä, että rajoittamistoimenpiteet ovat tuottaneet tulosta. Rajojen avaaminen tapahtui nyt liian nopeasti. Mielestäni rajoitusta olisi kannattanut jatkaa vielä vähintään kuukaudella, hän sanoo.

Saksela kertoo jo kuulleensa puskaradion kautta, että ihmiset ovat lähdössä Uudeltamaalta innoissaan kesämökeilleen ja muualle pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

– Tuntuu, että ihmiset ajattelevat ottavansa sen menetetyn ajan nyt korkojen kanssa takaisin. Se työ mitä toimenpiteillä ehdittiin saavuttaa, voi mennä kokonaan hukkaan.

Kai Skyttä Toistaiseksi koronatartuntojen määrä on pysynyt maltillisena Etelä-Karjalassa. Sakselan mukaan nyt taudin leviämisriski kasvaa.

Saksela toivoo ihmisten pysyvän Uudellamaalla

Toistaiseksi Etelä-Karjalassa koronatartuntojen määrä on pysynyt maltillisena. Eksoten mukaan varmistettuja koronatartuntoja on todettu 14 ja sairaalahoidossa on kolme potilasta.

Sakselan mukaan Uudenmaan eristyksen loppumisen myötä taudin leviämisriski Etelä-Karjalaan kasvaa. Vaikka Eksote on varautunut koronavirukseen hyvin, on tämä Sakselan mukaan hyppy tuntemattomaan.

– Emme vielä tiedä, mitä tämä tuo mukanaan.

Saksela toivookin, että ihmiset pysyisivät Uudellamaalla eikä tulisi kesämökeille Etelä-Karjalaan.

– Jos mökkiläisten määrä tuplaisi paikallisen väestön määrän, niin olemme auttamatta sellaisessa tilanteessa, että vaikeuksia siitä syntyy.

Mikäli kesämökille on aivan pakko päästä, Saksela toivoo ihmisten suorittavan pakolliset asioinnit kuten kaupassakäynnin ja tankkaamisen lähtöpaikassa eikä mökkipaikkakunnalla, jossa tartuntariski kasvaisi.

Saksela myös toivoo, etteivät lämpenevät säät ja tuleva vappu saisi ihmisiä liikkeelle.

– Nyt ei pidä ajatella itsekkäästi, vaan ajatella samalla myös kaikkia muita, hän sanoo.