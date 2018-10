Parikkalan rajaylityspaikan vaikutusselvitys julkistetaan ensi viikolla Punkaharjulla. Venäjän suurlähettiläälle Pavel Kuznetsoville selvityksen tuloksia esiteltiin jo viime lauantaina Parikkalassa.

Kunnanjohtaja Vesa Huuskonen sanoo, että tuloksista haluttiin kertoa suurlähettiläälle jo tässä vaiheessa, että Venäjän edustajalla on ennakkotieto asiasta, kun viimeistelty selvitys julkistetaan.

— Tiedetään, että tällainen selvitys on tulossa. Tästä on annettu samalla tavalla tietoa myös sisäministeri Kai Mykkäselle.

Selvityksen ovat tilanneet Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan liitot sekä Parikkalan kunta ja Savonlinnan kaupunki.

Vesa Huuskonen on ollut selvitystä valmistelevassa työryhmässä, mutta selvityksen yksityiskohdat tilaajat haluavat jättää julkistettavaksi vasta tiedotustilaisuudessa.

Selvityksen rakenne poikkeaa Huuskosen mukaan aikaisemmista selvityksistä siinä, että nyt on painotettu teollisuuden näkökulmaa. Tässä tapauksessa kyse on metsäteollisuuden lisääntyvästä raakapuun tuontitarpeesta

— On tärkeä, että ei tehdä vastakkainasettelua viranomaisten ja ministeriöiden kesken. Sen tähden selvityksessä on painotettu teollisuuden näkökulmaa. Siinä tuodaan esille Parikkalan logistista asemaa. On laskettu ajoaikoja ja ajomatkoja ja tuodaan esille tiestöä, joka on tuonut ylityspaikalle jonkun verran lisää kilpailukykyä.

Selvityksen yhtenä tavoitteena on Huuskosen mukaan saattaa keskustelu käytännölliselle tasolle, ja tilannetta pitää arvioida pitkällä aikajänteellä. Ministeriön tasolla ollaan tällä hetkellä maltillisia, mutta ei myöskään suljeta mahdollisuutta avata uusi rajanylityspaikka.

— Keskeinen tavoite on myös saada Itä-Suomen maakunnat puhumaan yhtenäisemmin ylityspaikan puolesta.

Tukea tarvitaan Huuskosen mukaan muualtakin kuin Etelä-Savosta ja Etelä-Karjalasta.