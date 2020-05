Tuttuja nimiä pyrkii Lappeenrannan kaupunginsihteeriksi – Joukossa kokoomuspoliitikko Joonas Grönlund, Ruokolahden kunnanjohtaja Tuomo Sallinen ja monta muuta

Lappeenrannan kaupunginsihteerin tehtävä herättää kiinnostusta.

Tehtävään haki yhteensä 21 henkilöä. Joukossa on paljon eteläkarjalaisille tuttuja nimiä. Paikkaa hakevat muun muassa Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön toiminnanjohtaja Joonas Grönlund, Lappeenrannan Toimitilat Oy:n toimitusjohtaja Mikko Hietamies Taipalsaarelta, Ruokolahden kunnanjohtaja Tuomo Sallinen, Lappeenrannan kaupungin henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi ja Eksoten arviointipäällikkö Taija Myyrä.

Kokoomusvaikuttaja Joonas Grönlund on yllätysnimi hakijoiden joukossa. Hänellä on merkittävä rooli Lappeenrannan kunnallispolitiikassa. Hän on kokoomuksen valtuustoryhmän ja kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja.

Muita tuttuja nimiä ovat muun muassa Lemin entinen kunnanjohtaja Jussi Stoor ja Imatran entinen kaupunkikehitysjohtaja Topi-Antti Äikäs.

Joukossa on myös Kivijärven kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, jyväskyläläinen Äänekosken kaupungin hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, Kiteen kaupungin hallintopäällikkö Teppo Koskinen, Muuramen kunnan hallintojohtaja Sami Niemi ja Espoon kaupungin lakimies Vilppu Muuronen.

Kunta-alan ulkopuolisia hakijoita joukossa on myös runsaasti. Paikkaa hakivat Etelä-Suomen AVIn yleishallintoyksikön päällikkö Teijo Mustonen Suonenjoelta, Haminan seurakunnan kappalainen Matti Astola, freelance lakimies Matti Latja Tampereelta, Pohjois-Savon ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattson Kuopiosta, projekti-insinööri Teija Autio Lappeenrannasta, Outokummun kaivosmuseon arkistotyöntekijä Jukka Pelli, kassamyyjä Oksana Poutanen Lappeenrannasta, kuntakonsultointiyrittäjä Olli-Pekka Salminen Tampereelta ja yrittäjä Anna Neuvonen Lappeenrannasta.

Vahva asema hallinnossa

Kaupunginsihteeri on merkittävä toimija Lappeenrannan kaupunkiorganisaatiossa. Kaupunginsihteeri toimii muun muassa Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan varahenkilönä.

Konsernihallinnon operatiivisen tason päällikkönä kaupunginsihteerillä on myös paljon valtaa.

Kaupunginsihteerin paikka tuli avoimeksi, kun nykyinen kaupunginsihteeri Juha Willberg siirtyy joulukuun alussa eläkkeelle.

Uusi kaupunginsihteeri halutaan kaupungille heti kesän jälkeen, sillä Willberg jää pois töistä jo alkusyksystä.

Kaupunginhallitus on muokannut kaupunginsihteerin työnkuvaa kevään aikana. Uuden kaupunginsihteerin alaisuuteen tulee jatkossa myös kaupungin tietohallinto, turvallisuus ja riskienhallinta sekä asukkaiden osallisuus.

Lappeenrannan 2. kaupunginsihteeri Alina Kujansivu siirtyy elokuun alussa osa-aikaiseksi. Kaupungin viestintäjohtajana toimivan Kujansivun tehtäviä jaetaan jatkossa muille kaupungin virkamiehille.