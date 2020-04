Lappeenrannan kouluruokajaon jonossa 80 perhettä – Osa tilatuista annoksista jäänyt noutamatta

Peruskoulujen noutoruoan jakelun alkutaival ei ole sujunut Lappeenrannassa ongelmitta. Koulujen noutoruoan jakelu käynnistyi Lappeenrannassa keskiviikkona 22. huhtikuuta.

Pääsiäisen aikaan tehty ruokatarvekysely meni osalta huoltajia ohi, eivätkä he ennättäneet mukaan noutoruoanjakelun piiriin. Kysely avautui kiirastorstaina puoliltapäivin ja sulkeutui maanantaina 13. päivä.

Huoltajat ovat kritisoineet kyselyn ajankohtaa. Kun työt oli kiirastorstai-iltana saatu tehtyä, ei pääsiäisenä enää tietokonetta avattu ja sähköpostia tai Wilmaa seurattu.

– Pyrimme saamaan kyselyn ja ruoan jaon mahdollisimman nopeasti liikkeelle. Toimintamallin muokkaaminen ei tapahdu ihan käden käänteessä. Sen vuoksi kyselyaika oli tiivis, toimialajohtaja Tuija Willberg taustoittaa.

Kyselyssä 13 00 huoltajaa ilmoitti noutoateriatarpeesta.

– Jälkitilauksina olemme saaneet noin 200 tilausta. Lisäpyyntöjä tulee koko ajan, ja niitä otetaan edelleen vastaan, Willberg kertoo.

Jono purkautuu peruutusten myötä

Ensimmäiseen jakelupäivään mennessä tulleiden, noin 120 perheen pyynnöt on nyt Willbergin mukaan pystytty lisäämään noutoaterioiden piiriin, koska aiemmin tehtyjä tilauksia on peruttu.

Tiistai-iltapäivänä noutoruokajonossa oli yhä 80 perhettä odottamassa vuoroaan. Heidän kohtalonaan on odottaa peruutuksia, tai lapset voivat käydä kouluilla syömässä.

Koulujen välillä on ollut eroja jonotusajoissa.

– Jonotussysteemi on saattanut vaihdella koulujen kesken. Toisessa on saattanut peruuntua 15 annosta, jolloin koulun jakelulistalle on pystytty lisäämään sama määrä. Jakelupisteiden välillä on ollut säätöä, mutta niiden sisällä olemme pyrkineet tasapuolisuuteen.

Matkan varrella on sattunut myös virheitä, koska systeemit eivät olleet valmiiksi mietittyinä.

– Lönnrotin koulun osalta meillä oli ensimmäisessä jakelussa hämminkiä, minkä vuoksi tähän toiseen jakeluun ei pystytty lisäämään juuri ketään.

Willberg toivoo, että huoltajat seuraavat sähköpostia ja muistavat katsoa myös rospostikansion.

– Kun ilmoitus jakelun piiriin pääsemisestä tulee, se tulisi huomata ja hakea ateria, tai ilmoittaa, jos tarvetta ei ole. Olemme joutuneet poistamaan listalta ja antamaan paikan seuraavalle, jos aterioita ei ole noudettu.

Onko tällaisia tapauksia ollut paljon, ja onko ruokaa päätynyt hävikkiin?

– On. Ensimmäisellä jakokerralla aterioita jäi noutamatta noin 80.

Pakkausmateriaalit kortilla

Aterioita pystyttäisiin valmistamaan nykyistä enemmän, mutta Lappeenrannassa koulukeittiöt on rakennettu niin, että ruoka tarjoillaan lämpimänä.

– Ei ole jäähdytysmahdollisuuksia tai jäähdytetyn ruoan säilytysmahdollisuuksia, Willberg kertoo.

Lisäksi pakkausmateriaalit ovat tällä hetkellä kortilla, ja tavarantoimituksessa on viiveitä.

– Ensimmäisessä jakelussa keittoruokaa varten pakkausmateriaalia ei ollut riittävästi. Ruokaa jouduttiin pakkaamaan rasioihin, joista kannet vuosivat joissakin tapauksessa.

– Tällä hetkellä meillä on painettavalla kannella suljettavia rasioita, mutta ne eivät sovellu keittoihin. Annosrasiat, joihin saadaan prässättyä kansi kiinni, ovat koko maasta loppu. Lisää on luvattu toimittaa, ruokapalvelupäällikkö Taina Behm Saimaan Tukipalveluista kertoo.