Miksi Lappeenrannassa on vähän thairavintoloita? Kotikeittiössään ahkeroiva Sudarat Kettunen haaveilee ravintolasta keskustassa, Nongduan Fält otti riskin ja odottelee nyt parempia aikoja

Sudarat Kettunen myy noutoruokaa joskus aamusta iltaan, mutta haave omasta thairavintolasta on vähällä hukkua byrokratian pyörteisiin. Yrittäjä Nongduan Fält harmittelee, kuinka paljon pääomaa pienenkin ruokapaikan perustaminen vaatii.

Kello on yhdeksän aamulla, ja Sudarat Kettusen kotikeittiö Mälkiällä on tyhjä ja siisti. Hän on kuitenkin herännyt aamuseitsemältä valmistelemaan päivän tilauksia. Tuoreet kasvikset eivät pilkkoonnu itsestään.