Etelä-Saimaa seurasi lakkoaamua Ovakon terästehtaalla Imatralla — kaikilla työntekijöillä pitää olla samat säännöt, sanoo pääluottamusmies Niina Malm

"Lakko kertoo tämän hallituksen ajasta. Kun ei haluta sopia, meidän on puolustauduttava näin."

Tunnelma Imatralla Ovakon terästehtaan kakkosportilla on keskiviikkona aamuhämärissä poikkeuksellinen.

Normaalin tehdasmelun ja kolinan sijaan taustalla suhisee hiljaa vain terästehtaan vieressä oleva Agan happitehdas.

Terästehtaan tuotanto on ajettu alas yövuoron aikana, sillä tehtaan väki on päivän lakossa halituksen ajaman lakiesityksen vuoksi. Hallitus haluaa heikentää pienempien yritysten irtisanomissuojaa työllisyyden nimissä.

Kello 5.30 lakkovahtien kanssa mandariineja yövuorosta poistuville jakava Ovakon teollisuusliiton työntekijöitä edustava pääluottamusmies Niina Malm sanoo, että lakiesitys ei käy.

— Perimmäinen syy on työntekijöiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Säännöt pitää olla samat kaikille isommilla ja pienemmillä työpaikoilla. Varsinkin kun lakikirjaan on niin kirjoitettu.

Tätä ei haluta sopia

Malm sanoo, että laki johtaisi toteutuessaan käräjöintiin ja ennakkotapausten hakemiseen.

— Siinä olisi yhdenvertaisuuslaki ja työsopimuslaki vastakkain ja Suomessa yhdenvertaisuuslaki ajaisi varmasti yli.

Malmin mukaan muitakin vaihtoehtoja on.

— En vieläkään tajua, miten irtisanominen ja sen jälkeen uuden palkkaaminen voisi nostaa työllisyyttä. Pienten yritysten tilannetta voisi helpottaa veronkevennysten avulla. Myös palkkaamisen kuluja voisi keventää niin, että uuden työntekijän palkkaus olisi helpompaa.

Ay-liike on uhitellut lakoilla ja muilla työtaistelutoimilla pitkin syksyä. Onko edessä pitkä lakkokevät?

— Tiistain A-studion jälkeen on sellainen olo, että laukeaako tilanne ollenkaan. Työministeri ilmoitti, että hallitus vie lakiesitystä eteenpäin. Meillä on on vähän sellainen olo, että tätä ei sovita. Eikä haluta sopia.

Lakko on laillinen, korostaa pääluottamusmies

Lakkoa on arvosteltu sen poliittisuudesta. Sen katsotaan tukevan erityisesti vasemmiston vaaliponnisteluja ensi kevään eduskuntavaaleissa.

Itsekin SDP:n ehdokkaana oleva Malm korostaa, että lakko on laillinen ja se on suunnattu hallituksen toimia vastaan.

— Miksi tästä tulee haloo, kun tämä on ihan laillista toimintaa? Lakko kertoo tämän hallituksen ajasta. Kun ei haluta sopia, meidän on puolustauduttava näin.

Malm ei lähde arvioimaan ay-liikkeen seuraavia toimenpiteitä. Periksi ei kuitenkaan anneta.

— SAK on kutsunut kaikkien liittojen hallinnot koolle perjantaiksi. En tiedä tuleeko uusia päätöksiä, mutta silloin linjataan tulevaa.

Mitä jos hallitus saa tahtonsa lävitse ja uusi laki tulee voimaan?

— Sitten se tulee. Ja eduskuntahan sen loppupeleissä päättää.

Ovakon terästehdas Imatralla työllistää reilut 600 henkilöä. Teollisuusliiton väkeä on noin 470. Lisäksi lakossa ovat Ovakon sähköliittoon kuuluvat työntekijät ja Pron toimihenkilöt.

Juttua muutettu 3.10. klo 8.40. Metalliliitto muutettu teollisuusliitoksi.

Katso videolta, missä tunnelmissa lakkoaamu sujui Ovakon tehtaan portilla. Harri Manskisen haastattelussa pääluottamusmies Niina Malm ja lakkovahti Sami Rahikainen.