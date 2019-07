Taipalsaarella on kesän aikana tavattu lyhytnokkahanhi, jonka pitäisi pesiä parhaillaan Grönlannissa, Islannissa tai Huippuvuorilla

Ensimmäinen havainto hanhesta on tehty kesäkuun alussa. Hanhiyksilö on lyöttäytynyt kanadanhanhien seuraan.

Taipalsaarella on tehty kesän aikana havaintoja lyhytnokkahanhesta, joka on liikkunut kanadanhanhien seurassa. Poikkeuksellisen havainnoista tekee se, että lyhytnokkahanhen pitäisi parhaillaan pesiä Islannin, Grönlannin ja Huippuvuorien alueella. Ensimmäinen havainto hanhesta on tehty BirdLifen ylläpitämässä tiira.fi —palvelussa 7. kesäkuuta.

Rengastajaja ja ornitologi Juhani Tasihin havaitsi hanhen ensimmäistä kertaa kesäkuun alussa Taipalsaaren Liukkolassa.

— Sen jälkeen sen on nähty liikkuvan kanadanhanhen poikueiden kanssa.

Tasihin toteaa, että on hyvin poikkeuksellista, että lyhytnokkahanhi tavataan Suomessa tähän aikaan vuodesta. Tavallisesti sitä tavataan Suomessa vain sen muuttoaikoihin huhti—toukokuussa ja syksyllä syys—lokakuussa. Muuttoaikoinakin se esiintyy lähinnä länsirannikolla. Hanhi talvehtii normaalisti eteläisemmässä Euroopassa.

— Mutta miksi se on sitten jäänyt Taipalsaarelle, sitä voi vain ihmetellä. — Juhani Tasihin

Tasihinin mukaan Taipalsaarella tavattu hanhi kävelee ja ui havaintojen mukaan normaalisti, eikä sen siivessäkään näy merkkejä loukkaantumisesta.

Tasihin uskoo, että todennäköisesti hanhi on kuitenkin ollut jollain tapaa loukkaantunut, eikä siksi ole päässyt jatkamaan muuttomatkaansa. Se on kesäkuun aikana lyöttäytynyt kanadanhanhien seuraan, eikä Tasihinin mukaan liene enää lähdössä pesimään pohjoiseen.

— Viimeistään siinä vaiheessa, kun kanadanhanhen poikaset ovat lentokykyisiä, se lähtee siitä varmasti myös lentoon.