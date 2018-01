Täpötäysi Assi Vapaudenaukio laajenee naapuritontille — Uusi toimistotalo valmistuu ehkä jo ensi vuoden lopulla Lappeenrannan keskustatontti meni mutkien jälkeen Assi Groupille 1,36 miljoonalla eurolla. Hinta jäi asiantuntija-arvioita alhaisemmaksi Mika Strandén Nykyiselle parkkipaikalle tuleva uusi toimistotalo on tarkoitus yhdistää käytävällä Assi Vapaudenaukioon.

Jo kohta vuoden pyöritelty Lappeenrannan keskustan Villimiehenkatu 10:n tontin myynti ratkesi viimein. Hinta jäi kuitenkin alhaisemmaksi, mitä kaupunki selvitysten perusteella odotti.

Yksi keskustan viimeisistä vapaista tonteista päätyi uuden tarjouskilpailun perusteella Assi Groupille. Assi Groupin tarjous oli korkein,1,36 miljoonaa euroa.

Lemminkäinen Talo tarjosi 1,35 ja Rakennusliike Evälahti 1,1 miljoonaa euroa.

Tontille saa rakentaa viisikerroksisen asuinliiketalon.

Asiantuntijat arvioivat tontin arvokkaammaksi

Asiantuntijoiden arvion perusteella kaupunkikehityslautakunta oli asettanut tontin uudelleen myyntiin hintaan 1,575 miljoonaa euroa.

Kaupunki sai nyt runsaat 200 000 euroa odotettua vähemmän.

Kaupunki katsoo, että kauppahinta saattaa sisältää kiellettyä valtiontukea, kun hinta jää markkinahintaa alhaisemmaksi.

— Jos tulisi sellainen tilanne, että oikeus päättäisi tukea olevan, joutuisi ostaja palauttamaan tuen, selvittää toimialajohtaja Pasi Leimi.

Leimin mukaan tontti kannattaa hinnasta huolimatta nyt myydä. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi kaupan keskiviikkona.

Newsec Valuation oli arvioinut hinnaksi 1,65 miljoonaa eruoa. Kaakon Toimitilan arvio taas oli 1,35 — 1,8 miljoonaa euroa.

Assi Group tarjosi vuosi sitten tontista 975 000 euroa. Tuolloin eniten tarjosi Evälahti, 1,35 miljoonaa euroa.

Jos ei rakenneta kolmessa vuodessa, lankeaa 300 000 euron sakko

Jos tonttia ei rakenneta kolmessa vuodessa, lankeaa omistajalle 300 000 euron sakko. Sakko ei ollut ehtona ensimmäisessä kilpailutuksessa keväällä.

— Tällä sakolla haluamme välttää sen tilanteen, että keskustaan jäisi rakentamattomia tontteja, perustelee Leimi.



Evälahti omistaa Villimiehenkatu 10:n viereisen tontin. Se on ollut vuosikausia tyhjillään. Vuosien takaiseen tonttikauppaan ei sisältynyt rakentamisen viivästymissakkoa.

Tontti oli menossa viime keväänä Evälahdelle

Viime huhtikuussa Villimiehenkatu 10:n tonttia esitettiin myytäväksi Evälahdelle. Lautakunta kuitenkin jätti asian pöydälle ja päätti toukokuussa, että tontti kilpailutetaan uudelleen.

Teetettyjen asiantuntija-arvioiden perusteella tontin hinta nousi. Ostoilmoitukset piti jättää jo syyskuun loppuun mennessä, mutta lautakunta päätti myynnistä vasta nyt.

Täpötäysi Assi Vapaudenaukio laajenee



Lappeenrannan keskustan ison liikenneympyrän vieressä sijaitseva toimistotalo Assi Vapaudenaukio laajenee Assi Groupin uudelle tontille naapuriin Villimiehenkatu 10:een.

Jokainen toimisto on buukattu. Kaksi taloa on aivan täynnä. — Markku Hokkanen

Assi Groupin kiinteistöjohtaja Markku Hokkanen kertoo, että uusi viisikerroksinen toimistotalo valmistuu aikaisintaan ensi vuoden lopussa.

— Ensin meidän on tietenkin odotettava kaupan lopullista vahvistumista, toteaa Hokkanen.

Assi Vapaudenaukion tilat ovat täynnä.



— Jokainen toimisto on buukattu. Kaksi taloa on aivan täynnä. Meillä on hyvä tilanne, vaikka Lappeenrannassa on muualla tiloja tyhjillään. Haluamme varmistaa nykyisten asiakkaidemme laajentamismahdollisuudet.

Noin 50 prosentin eli 4 500 neliön lisäys nykyisiin Vapaudenaukion tiloihin toisi lisää niin sanottua kriittistä massaa sekä käyttäjiä ravintolalle ja kokoustiloille.

Uusi yhdistyy käytävällä vanhaan

Tavoitteena on yhdistää uusi talo vanhaan.

— Tarkoitus on tehdä vähintään pysäköintihallin ja kellareiden kautta yhteys talojen välille. Saadaanko muunlaista yhteyttä kuin maanalainen, jää nähtäväksi. Onhan siinä puisto välissä. Näistä neuvottelemme kaupungin kanssa.

Sopimuksen mukaan tontin pitää olla rakennettu kolmessa vuodessa kaupanteosta. Hokkanen luottaa siihen, että aikataulu pitää.

— Yritämme saada kevään kuluessa varausasteen 50 prosenttiin, minkä perusteella rakentaminen voisi alkaa.

Sote-keskuksestakin puhuttu



On puhuttu, että tontille nousevaan rakennukseen sopisi myös Eksoten suunnittelema uudenlainen sote-keskus. Eksote on jo vuokralla Assi Vapaudenaukion talossa.



— Periaatteessa sellainen voisi siihen sopia. Mutta koko sote-uudistus on vielä kesken.