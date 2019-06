Helikopteri ja ”suunnistajien suunnistaja” toivottivat yli 1 700 leimausleiriläistä tervetulleeksi itärajan vaihteleviin maastoihin Imatralle

Kymmenet opasteet kehottavat Lammassaarentien varressa Imatralla varomaan suunnistajia.

Ihan aiheesta, sillä Ukonniemen metsät vilisevät tämän viikon ajan nuoria ja vähän vanhempiakin suunnistajia.

Anu Pakarinen Ilona Tonder ja Silja Hietanen olivat askarrelleet SK Vuokselle oman banderollin.

Valtakunnallinen lasten ja nuorten Leimaus 2019 -leiri alkoi Imatralla maanantaina ja jatkuu torstaihin. Osallistujia on runsaat 1 700, joista 1 227 on 8–18-vuotiaita suunnistajia ja loput heidän ohjaajiaan.

85 eri seuraa

Leiriläiset tulevat kaikkialta Suomesta, kaukaisimmat tulevat Lapin perukoilta. Eri seuroja on edustettuna 85. Niukka enemmistö leiriläisistä on tyttöjä.

— Poikien osuus on 48 prosenttia, kisatoimistosta kerrotaan.

Paikallisväriä tapahtumaan tuovat runsaat sata eteläkarjalaista suunnistajaa.

Anu Pakarinen Valmiina iltasuunnistukseen.

Mukana ovat muun muassa järjestäjäseurat SK Vuoksi Imatralta ja Joutsenon Kullervo sekä Lappeen Riento ja Raja-Karjalan Suunnistajat Lappeenrannan seudulta.

Jälkimmäistä seuraa edustava Elmo Lintunen, 9, kertoo suunnistaneensa peräti ”koko ikänsä”.

— Aloitin nollavuotiaana isän ja äidin kanssa, Lintunen kehaisee.

Seuratoveri Tara Kortelainen, 8, ei jää juuri pekkaa pahemmaksi. Hän kertoo suunnistaneensa 5-vuotiaasta saakka. Leimaus-leirillä hän on enimmäistä kertaa. No mites on mennyt?

Raja-Karjalan suunnistajien nuorisoa: Kuvassa Elmo Lintunen, Tara Kortelainen, Veikko Kivelä, Julius Länsivuori, Sanni Räsä, Matias Sopanen ja Elmo Pulkkinen.

— Hirveän kiva ja hauska päivä, vastaavat lapset yhdestä suusta.

Rolle hauskuutti yleisöä

Leirin avajaisia vietettiin maanantai-iltana Imatran kylpylän rinteessä. Leirin suojelija, imatralainen hiihtosuunnistaja Liisa Nenonen, kertoi Leimaus-leirin olleen hänen lapsuudessaan ja nuoruudessaan aina kesän kohokohta. Hän toivoi, että jokainen leiriläinen saa tämän viikon aikana muutaman uuden ystävän ja oppia suunnistuksesta.

Aleksi Imeläinen ja Nuutti Kankainen ovat luokka- ja myös seuratovereita Lappeen Riennossa. Aleksi aloitti suunnistamisen 3-4 vuotta sitten siskonsa esimerkistä, Nuutti pari vuotta sitten.

— Aika siistiä, kaikki Suomen nuoret suunnistajat ovat kokoontuneet tänne Saimaan rannalle, Nenonen tunnelmoi.

Pankin räjäytti Kaakkois-Suomen rajavartiosto, joka esitteli omaa toimintaansa näyttävästi.

Kadonneiden etsinnässä käytettävä helikopteri pörräsi leiriläisten yllä, ja ”suunnistajien suunnistaja” eli rajakoira Rolle näytti, kuinka se jäljittää kadonneet tavarat — tai tarpeen tullen ihmiset — yhdessä hujauksessa.

Kuin tilauksesta Rolle aloitti etsinnän nostamalla koipeaan, eikä nuoren yleisön riemusta ollut tulla loppua.

Avajaisista ohjelma jatkui vielä iltasuunnistukseen.