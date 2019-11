Rajamaakunta -historiakirja kattaa ajanjakson 1860-luvulta aina 2010-luvulle. Kirjaa jäsentävät yhteiskunnalliset, poliittiset, sosiaaliset ja taloudelliset muutokset. Paaskosken lisäksi kirjan ovat toimittaneet toimitussihteeri Anu Talka sekä kuvatoimittaja Miikka Kurri. Kirjan julkaisija on Etelä-Karjalan liitto.

Etelä-Karjalan historiasta kertovan kaksiosaisen kirjasarjan toinen osa, Rajamaakunta, esiteltiin julkaisuseminaarissa perjantaina Imatralla Kulttuuritalo Virrassa.

Rajamaakunta -historiakirja kattaa ajanjakson 1860-luvulta aina 2010-luvulle. Kirjaa jäsentävät yhteiskunnalliset, poliittiset, sosiaaliset ja taloudelliset muutokset.

Nämä muutokset näkyivät talonpoikaisyhteisöjen hajoamisena, teollisuus- ja virkailijayhteisöjen syntymisenä, kaupungistumisena ja elinkeinorakenteen muutoksena.

Teollinen ja sosiaalinen yhteiskunnan modernisaatio alkaa tapahtumaan kirjasarjan toisen osan alussa.

— Seurasimme, miten se täällä Etelä-Karjalan alueella toteutui. Yksi tärkeä tutkimuskohta jota yritimme selvittää on se, että miksi se tuli hieman viiveellä tänne Etelä-Karjalaan, kirjan päätoimittaja Jyrki Paaskoski kertoo kirjasta.

Sota-aika esillä

1930-luvun suurinvestoinnit vahvistivat teollista modernisaatiota. Kehitystä linjasivat Suomen itsenäistyminen, sisällissota sekä talvi- ja jatkosodat, joissa Etelä-Karjala oli polttopisteessä.

Pariisissa vuonna 1947 vahvistettu rauha teki Etelä-Karjalasta konkreettisesti rajamaakunnan.

— Toinen tärkeä asia on sota-aika ja se, millainen paikka Etelä-Karjalan kunnilla oli rintaman välittömässä läheisyydessä. Se on tässä kirjassa tuotu komeasti esille, kehuu Paaskoski.

Santeri Tynkkynen Kirjasarjan tekemisessä on ollut mukana 18 pääkirjoittajaa sekä 29 laatikkotekstikirjoittajaa. Toisessa osassa on lähes 800 sivua.

Kirjassa on tuotu esille myös sitä, kuinka Etelä-Karjalassa tapahtui isoja muutoksia Neuvostoliiton romahtamisen jälkeisenä aikana. Paaskosken mukaan yksi tärkeistä asioista kirjassa on myös se, miten eri taitekohdat on rakennettu.

— Olemme koittaneet etsiä Etelä-Karjalan kannalta merkittävät taitekohdat. Se on koko teoksen läpi kulkeva mielenkiintoinen osuus.

Laaja tekijäryhmä

Kirjasarjan ensimmäisessä osassa, Rajamaa — Etelä-Karjalan historia osa 1 -kirjassa on yli 800 sivua, ja toisessakin osassa lähes 800 sivua. Kirjoja on ollut tekemässä 18 pääkirjoittajaa sekä 29 laatikkotekstikirjoittajaa.

— Meidän kirjoittajat ovat eturivin tutkijoita eri yliopistoista muun muassa Helsingistä, Tampereelta ja Jyväskylästä, päätoimittaja Jyrki Paaskoski taustoittaa.

Työtä on ollut paljon, mutta päätoimittaja Paaskoski on tyytyväinen lopputulokseen.

— Meidän kokeneen toimitustiimin kanssa tämä projekti meni todella hyvin, hän kehuu.

Paaskosken lisäksi kirjan ovat toimittaneet toimitussihteeri Anu Talka sekä kuvatoimittaja Miikka Kurri. Kirjan julkaisija on Etelä-Karjalan liitto.

Kirjan julkistusseminaarissa toimitussihteeri Talka pohjusti, kuinka maakuntahistorian valmistuttua agendalle nousee sen hyödyntäminen niin kulttuuriin ja identiteettiin kuin myös elinkeinoihin, erityisesti matkailuun liittyvässä kehittämisessä.