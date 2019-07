Henkilöstötiloissa on yhä puutteita — Vessoja on liian vähän, suihkutiloja käytetään varastona ja pukuhuoneita ruokailuun

Sosiaalitilat ovat vuosien mittaan kohentuneet, mutta on myös isoja työmaita vailla minkäänlaista koppia.

Kello on puoli kaksi iltapäivällä. Torninosturinkuljettaja Matti Kiero kapuaa alas nosturin kopista ja suuntaa kohti taukotiloja. Työmaa on Fingridin Imatran sähköaseman rakentaminen Vuoksen tuntumassa, ja urakoitsijana rakennusliike Evälahti. Henkilöstötiloiksi on vierekkäin asetettu puoli tusinaa siirrettäviä tilayksiköitä, joissa sijaitsevat toimisto, taukotila sekä pukuhuoneet. Ne ovat asialliset, vaikka eivät kovin uusia.