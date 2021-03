Tilannekuvaryhmä varoittaa: Etelä-Karjalan koronatilanne on hälyttävä – Tartuntoja saadaan nyt kyläilypaikoista

Koronapandemia on Etelä-Karjalassa yhä leviämisvaiheessa. Tilannekuvaryhmä painottaa, että jokaisen on nyt vältettävä julkisia paikkoja ja lähikontakteja.

Etelä-Karjalan alueellisen COVID-19 tilannekuvaryhmän mukaan koronatilanne on Etelä-Karjalassa hälyttävä. Tilannekuvaryhmä suosittelee, että kunnat ottavat viipymättä käyttöön kaikki ne leviämisvaihetta ja tasoa 2 koskevat rajoitukset ja suositukset, joista kunta voi itsenäisesti päättää.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) tiedotteessa kerrotaan, että tilannekuvaryhmä keskusteli tiistain kokouksessaan vakavasti tartuntatautilain pykälistä, jotka koskevat matkustajamäärän väliaikaista rajoittamista ja tilojen, kuten kuntosalien, väliaikaista sulkemista asiakkailta koronan leviämisen ehkäisemiseksi. Pykäliä ei kuitenkaan vielä saatu käyttöön, sillä kaikki lain asettamat ehdot pykälien käyttöönotolle eivät alueella täyty, vaikka toisten ehtojen osalta tilanne on jo hyvinkin hälyttävä.

Tilanne Etelä-Karjalan keskussairaalassa on jatkuvan arvioinnin alla ja mikäli sairaalan kapasiteetti hoitaa alueen kaikkia potilaita on uhattuna, saadaan pykälät alueella käyttöön hyvinkin nopeasti.

– Maskipakko on jo voimassa esimerkiksi VR:n junissa sekä muun muassa Imatran joukkoliikenteessä. Nämä ovat toimia, joilla epidemiaa torjutaan ennen kuin Traficom ryhtyy rajoittamaan liikennevälineissä matkustavien henkilöiden liikkumista, tiedotteessa kerrotaan.

"Koronatilanne pahin, mitä pandemian aikana on nähty"

Tilannekuvaryhmän puheenjohtajan Tuula Karhulan mukaan sairaalan toimintakapasiteetin tarkastelu on kokonaistarkastelussa tärkeää. Mikäli koronaviruspotilaita tulee merkittävästi enemmän sairaalaan, joudutaan kiireetöntä toimintaa supistamaan.

– Nyt jo olemme joutuneet kasvattamaan kiireettömän hoidon jonoja perusterveydenhuollossa esimerkiksi lisääntyneen koronatestauksen ja tartunnanjäljityksen takia. Tämä on todellinen riski tulevaisuuden kansanterveydelle, Karhula toteaa tiedotteessa.

Eksoten infektioylilääkäri Pekka Suomalaisen mukaan koronatilanne on Etelä-Karjalassa pahin, mitä pandemian aikana on nähty.

– Sairaalapotilaiden iän keskiarvo on 57 vuotta ja iän mediaani on 55 vuotta sukupuolijakauman ollessa tasainen. Tätä ikäryhmää ei saada vielä pitkään aikaan suojattua rokotteella, joten jokaisen meistä tulisi toimia nyt vastuullisesti. Käytännössä helpointa on minimoida joksikin aikaa fyysiset kontaktit muihin ihmisiin. Mikäli kontakti toiseen ihmiseen kuitenkin syntyy, esimerkiksi välttämättömillä ruokaostoksilla käydessä, tulee ehdottomasti noudattaa yli kahden metrin turvaväliä ja käyttää maskia sekä huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta, Suomalainen sanoo tiedotteessa.

Kyläilypaikoista saadut tartunnat korostuvat

Eksoten tiedotteen mukaan alueellisesti näyttää nyt siltä, ettei rajan yli tartuntoja Etelä-Karjalaan käytännössä tule. Eniten tartuntoja on saatu perheen sisäisesti tai kyläreissulta. Jonkun verran luvuissa korostuvat myös työpaikalta saadut tartunnat.

– Nämä kyläilyjen perusteella syntyneet tartunnat tuntuvat nyt näkyvän selkeänä trendinä. Niiden perusteella sanonkin, että nyt on aika karsia vielä niistä vähiin käyneistä lähikontakteista loputkin, mitkä eivät ole välttämättömiä, sanoo Karhula tiedotteessa.

Tilannekuvaryhmä painottaa, että kylässä käymisestä olisi nyt luovuttava joidenkin viikkojen ajaksi.

Viranomaisten keinot käytössä, loppu on kiinni asukkaista

Tuula Karhulan mukaan Etelä-Karjalassa ei välttämättä päästä koronarajoituksista sen jälkeen, kun valtakunnallinen sulkutila päättyy. Karhulan mukaan tilanne on nyt maakunnassa veitsen terällä.

Käytettävissä olevat keinot koronan leviämisen ehkäisemiseksi ovat nyt viranomaisten osalta käytössä. Jäljellä on enää lapsiin ja nuoriin kohdistuvia toimenpiteitä, ja niitä pyritään välttämään vastaisuudessakin.

– Viranomaisista käsin emme voi enempää tehdä, loppu on kiinni alueen asukkaista. Halutaanko täällä noudattaa näitä annettuja suosituksia? Vähennetäänkö lähikontakteja ja välttämättömiä menoja oikeasti, vaikka kuinka väsyttää?, kommentoivat tilannekuvaryhmän osallistujat tiedotteessa.

Perheväkivaltaa pelätään Etelä-Karjalassakin tapahtuvan juuri nyt piilossa, lastensuojeluilmoituksissa määrä on kuitenkin tasaantunut sitten kevään romahduksen. Mikäli huoli herää, voi lastensuojeluilmoituksen tehdä Eksoten verkkosivujen etusivun alareunasta.

– Saamme palautetta siitä, että miksei kaikkia kouluja Eksoten alueella suljeta. Alakoulujen sulkemiseen on iso kynnys. Pienimpiä koululaisia ei tulla missään vaiheessa siirtämään etäopetukseen, tämä on linjattu valtakunnantasoisesti. Alakoulut eivät myöskään ole riski koronan kokonaiskuvassa, sanoo Karhula tiedotteessa.

Voimassa olevat alueelliset ohjeet löytyvät kuntien ja Eksoten verkkosivuilta.