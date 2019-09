Raskasta joulua -kiertue tuo Lappeenrannan jäähalliin kovan luovan luokan artisteja marraskuussa. Nimekkäimpiin kuuluu Nightwishin solisti Floor Jansen, jonka virtuoosimaista laulutaitoa ihastellaan netissä laajasti ympäri maailmaa muidenkin kuin bändin fanien keskuudessa.

Nightwishin jäsenistä Kisapuistoon saapuu lisäksi Marco Hietala. Mukana joululauluja tulkitsemassa on Tommy Karevik amerikkalaisesta power metal -yhtye Kamelotista sekä Suburban Triben ja Leningrad Cowboysin riveistä tunnettu Ville Tuomi.

Raskasta joulua -kiertueesta on tullut menestyvä konsepti, joka täyttää tänä syksynä 15 vuotta. Idean isä ja kiertueen johtaja on kitaristi ja tuottaja Erkka Korhonen.

Järjestäjien mukaan tänä vuonna on tiedossa uudenlainen show, jonka Korhonen on suunnitellut yhdessä Minna Vainikaisen kanssa, joka on aiemmin ohjannut ja koreografioinut nykysirkusta, tanssia, teatteria ja erilaisia spektaakkeleita.

Mika Strandén Apulanta tulee Kisapuistoon marraskuussa.

Meidän pikkujoulut edellisviikonloppuna

Edellisenä viikonloppuna eli 22. marraskuussa Kisapuistossa järjestetään toinen ison kokoluokan konsertti. SaiPan järjestämissä Meidän pikkujouluissa esiintyy Anna Abreu, Erin ja Apulanta.

Meidän pikkujoulut järjestetään nyt toista kertaa. Viime vuonna konsertti keräsi hyvin yleisöä. Myös tälle vuodelle voi ennustaa yleisömenestystä, sillä esimerkiksi Erin on Vain elämää -ohjelman ansiosta suuren yleisön kovan kiinnostuksen kohteena.

Viime vuoteen verrattuna erona on, että myös alaikäiset voivat osallistua konserttiin.

Syksyn ensimmäinen jäähallikonsertti kuullaan kuitenkin jo marraskuun alussa. Pyhäinpäivänä 2. marraskuuta Kisapuisto on varattu Matin ja Tepon konsertille. Konserttia markkinoidaan veljesten 50-vuotisjuhlakonserttina ja viimeisenä kiertueena.