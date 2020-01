Vantaalainen Venla Vuojolainen löysi sattumalta kodin rajan tuntumasta Parikkalasta — Nyt hän toimii kahden kunnan etsivänä nuorisotyöntekijänä

Vuosi sitten Parikkalaan muuttanut Venla Vuojolainen on viihtynyt uudella kotiseudullaan hyvin.

Reilu vuosi sitten Venla Vuojolaisen pitkäaikainen haave viimeinkin toteutui. Koko ikänsä Vantaalla asunut nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja muutti avopuolisonsa kanssa kaupungin sykkeestä Parikkalan Kesusmaalle, aivan rajan tuntumaan. Uusi asuinpaikkakunta valikoitui pitkälti sattuman kautta, sillä sukulaisia tai muitakaan sidoksia Parikkalaan Vuojolaisella ei ollut. Ainoa kriteeri oli rauhallinen koti maaseudulta.

– Toki kävimme vierailulla katsomassa, millaisesta paikkakunnasta on kyse ennen muuttokuorman siirtoa ja olemme viihtyneet oikein hyvin, kertoo Vuojolainen.

Tammikuun alussa Vuojolainen aloitti työt Parikkalan ja Rautjärven kuntien yhteisenä etsivänä nuorisotyöntekijänä. Aiemmin kyseiset palvelut oli Parikkalassa ostettu Laptuote-säätiöltä. Ilmoituksen avoimesta työpaikasta Vuojolainen huomasi työvoimatoimiston sivuilta.

– Ensimmäinen ajatus tietysti oli, että paikkaa haen, kun koulutukseni ja työkokemukseni osuivat kohdalleen, Vuojolainen toteaa.

Vuonna 2006 valmistunut nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja on toiminut Uudellamaalla myös päihde- ja mielenterveystyössä sekä pitkäaikaisasunnottomien parissa tehtävässä työssä. Tällä hetkellä meneillään ovat myös sosionomin monimuoto-opinnot Karelia-ammattikorkeakoulussa Joensuussa.

Työn ja opintojen vastapainoksi Vuojolainen pyrkii viettämään aikaa luonnossa niin paljon kuin mahdollista. Sitä Parikkalassa riittää.

Kun lapset ja nuoret voivat hyvin, ei korjaavia palveluja tarvita niin paljon. — Venla Vuojolainen

Kiireinen arki on asettanut omat rajoituksensa paikallisiin asukkaisiin tutustumiseen, lukuun ottamatta naapureita sekä Kirjavalassa sijaitsevan Röksän kaupan henkilökuntaa. Uuden työn myötä siihenkin on nyt tulossa muutos.

– Jo parissa viikossa olen aika hyvin päässyt kartalle siitä, millaista ihmisten ja nuorten parissa työskentely Parikkalan ja Rautjärven alueella on. Innostus on kova ja toivon, että olisin sellainen aikuinen jota nuorten on helppo lähestyä, Vuojolainen sanoo.

Etsivä nuorisotyöntekijä etsii ratkaisuja moniin ongelmiin

Entisen kaupunkilaisen mielestä palvelutaso Parikkalassa on vähintäänkin kohtuullinen, ja suurin tavoite onkin jo olemassa olevien palvelujen säilyttäminen.

– Ainakaan lasten ja nuorten palveluista ei pitäisi lähteä karsimaan, vaan panostaa mahdollisimman tehokkaasti ennaltaehkäisevään työhön. Kun lapset ja nuoret voivat hyvin, ei korjaavia palveluja tarvita niin paljon, sanoo Vuojolainen.

Vuojolaisen mukaan etsivä nuorisotyö onkin myös ehkäisevää työtä, jossa tavoitteena on torjua nuorten syrjäytymistä ja jossa nuorta ohjataan turvallisessa ja läsnä olevassa ympäristössä tarvitsemiensa palvelujen pariin. Kohderyhmään kuuluvat 15–29-vuotiaat nuoret.

– Tarkoituksena on yhdessä etsiä ja miettiä ratkaisuja esimerkiksi opiskelu- tai työpaikkaan liittyviin ongelmiin. Toisaalta työssä on tärkeää myös yrittää etsiä ja tavoittaa niitä nuoria, jotka tukea tarvitsevat, sanoo Vuojolainen.