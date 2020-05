Pääkirjoitus: Pientä valoa koronatunnelin päässä? – Kotimaan matkailu kiinnostaa suomalaisia

Markkinointiyritys ToinenPHD on tutkinut suomalaisten kuluttajien ostoaikeita koronakriisin alusta saakka.

Tutkimuksen ensimmäisen väliraportin mukaan suomalaiset olivat aluksi peloissaan ja monet hankinnat pantiin jäihin päivittäistavaroiden hamstraamista lukuun ottamatta.

Viime viikolla julkaistu toinen tilanneraportti kertoo jo, että koronatunnelin päässä on valoa. Suomalaisten ostoaikeet ovat kasvussa. Kiinnostusta on erityisesti kotimaan lomamatkailua ja ennen pandemiaa suunniteltuja autonhankintoja kohtaan.

Tutkimus kertoo, että kiinnostus kotimaan matkailua kohtaan kasvaa laajasti. Se on ymmärrettävää, sillä koronatilanne ei ole vielä ohi ja ulkomaille matkustaminen arveluttaa.

Kiinnostus on kovaa etenkin kotimaan luontokohteita ja omaa mökkiä kohtaan. Myös kiinnostus yöpymisiin kotimaan hotelleissa ja vuokramökeissä on merkittävässä nousussa.

Tutkimus kannattaa noteerata Kaakkois-Suomen matkailukohteissa. Vaikka useimmat kesätapahtumat on tulevalta kesältä peruttu, matkailuyritysten on kehitettävä uusia aktiviteetteja houkuttelemaan suomalaisia lomailijoita.

Myös kuntien pitää olla hereillä. Kuntien retkeily- ja pyöräilyreittien pitää olla lomasesongin aikana kunnossa ja niitä on uskallettava myös markkinoida yhdessä matkailuyritysten kanssa.

Myös hallituksella on tässä roolinsa. Rajoituksia pitää hiljalleen riisua ja laatia paljon puhuttu tiekartta ulos kriisistä.

Kaakkois-Suomessa on rajan ja Pietarin läheisyyden vuoksi panostettu vuosikaudet venäläisturismiin. Nyt on hetki laajentaa näkökulmaa. Venäjän tilanne on viime vuosina ollut yhä vaikeammin ennustettava. Korona lisää vaikeusastetta.

On selvää, että venäläisten matkailukäyttäytyminen on arvailujen varassa sen jälkeenkin kun raja joskus avautuu. Öljyn hinta on painunut alas ja Venäjän energiavetoisen talouden tilanne heikkenee. Samalla ruplan arvo laskee ja se keventää venäläisten tilipussia entisestään.

