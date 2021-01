Joutsenolainen Matti Tampio käyttää käteistä enää bensaostoksilla ja silloinkin korttihuijausten estämiseksi – Lappeenranta oli vilkas käteiskaupunki, mutta viime vuosi vei jopa 40 prosenttia nostoista

Käteistä rahaa on nostettu yhä harvemmin Nosto- ja Otto-automaateista Lappeenrannassa. Vähennys on noin 30–40 prosenttia ja myötäilee tilannetta koko maassa. Samalla tavalla viime keväänä väheni Nordean mukaan myös maksukorttien käyttö, mutta se on palautunut ennalleen. Pankin mukaan käteisen käyttö on jäänyt junnaamaan.