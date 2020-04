Imatran kaupungin rankka säästöohjelma johti alkuvuonna kymmeniin työpaikan menetyksiin. Kaupunki kertoi tammikuussa irtisanovansa 29 henkilöä.

Yksi irtisanotuista oli liki 20 vuotta Imatralla kirjastonjohtajana työskennellyt Marja Huuhtanen.

– Ensimmäinen ajatus irtisanomisen jälkeen oli, että saakohan tämän ikäinen enää mistään vastaavia töitä, kertoo 56-vuotias Huuhtanen, joka aloittaa kesäkuussa palvelupäällikkönä Lahden kaupunginkirjastossa.

– Vastaan kuuden lähikirjaston ja kahden kirjastopisteen toiminnasta. Aivan kaikkiin en ole ehtinyt vielä tutustua korona-aikana ja kirjastothan ovat olleet suljettuina.

Kun Marja Huuhtanen sai tammikuussa tiedon irtisanomisesta, hänen tittelinään Imatran kaupungin organisaatiossa oli kirjasto- ja museopalvelujen tiiminvetäjä.

Kirjastotoimenjohtajana hän aloitti Imatralla vuonna 2001. Sitä ennen hän työskenteli ammattikorkeakoululla tietopalvelupäällikkönä.

Pitkästä työurasta ja kokemuksesta oli sitten hyötyä, kun työttömyys uhkasi.

Lahden lisäksi Marja Huuhtaselle oli loppupeleissä tarjolla kaksi muutakin johtotason kirjastovirkaa. Valittavana olisi ollut kirjasto- ja kulttuuritoimen johtajan virka Orimattilassa tai kirjastotoimenjohtajan tehtävä Kiteellä.

– Valitsin Lahden. Se tuntui olevan kuin minulle tehty työ, Huuhtanen sanoo.

Erityisesti kirjastojen palvelujen kehittäminen on Huuhtaselle sydäntä lähellä oleva asia, vaikka se sitten alkaisikin korona-aikana etätyönä.

Monet kaupunkiin muuttaneet ovat tulleet minulle sanomaan, että eiväthän he ole missään nähneet näin hienoa kokonaisuutta. — Marja Huuhtanen

Imatralla Marja Huuhtasen viimeisiin työtehtäviin kirjastonjohtajana kuului kirjastojen palveluaikojen suunnittelu. Tarjolla oli vain vain yksi suunta eli vähemmän tunteja ja päiviä, itsepalvelua tilalle. Vaikeita päätöksiä, mutta pakon sanelemia. Tosin siinä vaiheessa ei kirjastojen irtisanomisista edes tiedetty.

Tammikuussa Imatralla kerrottiin kirjastojen osalta kolmen ihmisen irtisanomisesta. Kun kaksi työntekijää vielä eläköityi, väheni kirjastojen henkilökunnan määrä viidestätoista kymmeneen.

Kirjastoissa tehtävän ennaltaehkäisevän työn merkitys pitäisi Imatrallakin Marja Huuhtasen mielestä nostaa esille kaikkien säästölaskelmien seasta.

– Kirjastoista säästäminen on väärää säästämistä. Kirjastojen vaikutus mielenterveyteen ja osallistamiseen on niin suuri, että se varmasti vähentää myös Eksoten kuluja. Minulle kirjaston olemus on tasavertaisuudessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä.

Imatralla kirjastojen säästöt iskevät Huuhtasen mukaan yhtä lailla nuoriin ja vanhoihin.

– Olen hyvin huolissani siitä, mitä Imatralla tapahtuu kirjastojen ja koulujen yhteistyölle. Kuinka kulttuuripolkua voidaan ylläpitää ja nuorten tiedonhankinnan oppimista edistää. Kirjaston kotipalvelun karsinta taas koskettaa monia iäkkäitä ja muita, jotka eivät itse pääse kirjastoon.

Kirjaston on sanottu parhaimmillaan olevan kuntalaisten olohuone. Marja Huuhtasen mielestä Imatran vuonna 1986 valmistunut kulttuuritalo ja pääkirjasto on ollut siitä ajatuksesta hieno esimerkki. Kirjastoon on tultu viihtymään ja oppimaan.

– Monet kaupunkiin muuttaneet ovat tulleet minulle sanomaan, että eiväthän he ole missään nähneet näin hienoa kokonaisuutta.

Nyt Imatralla kulttuuritalo Virran tiloja järjestellään uusiksi. Marja Huuhtanen ei ole enää siinä työssä mukana, menossa on vielä vuosiloma ja uusi työ Lahdessa odottaa kesäkuun alussa.

– Ihmettelen, mihin Imatralla unohtui kirjastotoiminnan kehittäminen säästöjen keskellä. Moni asia kirjastoissa on lakisääteistä toimintaa, Huuhtanen muistuttaa.