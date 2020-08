Kaunis Veera otettiin vastaan ihastellen Lappeenrannan satamassa– Pronssipatsasta kehuttiin upeaksi, vaikuttavaksi ja kauniiksi

Kaunis Veera on palannut Lappeenrannan sataman alueelle lähes tervahöyrynsä Prinsessa Armaadan viereen.

Runsaasti julkisuutta saanut pronssiin valettu Kaunis Veera -patsas paljastettiin Lappeenrannan sataman viereisessä Kasinon puistossa juhlallisin menoin perjantai-iltana.

Itse patsas ja kaunis kesäilta keräsivät paikalle myös runsaasti yleisöä. Paikalla oli satoja hyväntuulisia lappeenrantalaisia ihastelemassa kaupungin uutta maamerkkiä.

Patsas sai paljastuttuaan raikuvat aplodit ja nopean kyselykierroksen perusteella patsas miellytti monen silmää. Eeva Tujula ja Anja Kaivola iloitsivat siitä, että Veera on palannut Lappeenrantaan.

– Patsas on upea, vaikuttava ja kaunis. Patsas kuuluu ehdottomasti Lappeenrantaan ja Saimaan rannalle. Täällähän se Prinsessa Armaadakin on, kaksikko kertoi.

Harri Kuronen oli myös vaikuttunut näkemästään.

– Veistos on ammattilaisen tekemä ja se myös näyttää siltä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola (sd.) oli myös seuraamassa patsaan paljastamista.

– Tyylikäs ja hienon näköinen. Voi kyllä Kauniiksi Veeraksi sanoa, Kakkola kuvaili.

Anu Kiljunen Lappeenrannan satama-alueella ja Kasinon puistossa oli satoja ihmisiä seuraamassa patsaan paljastusta.

Lappeenrannan uusi maamerkki

Patsaan kaupungille lahjoittanut yrittäjä Ossi Vilhu kertasi Veeran tarinaa ennen sen paljastamista.

Hän muistutti, että ensimmäisen kerran patsasta suunniteltiin Lappeenrantaan jo vuonna 1967. Se jäi tuolloin tekemättä, eikä Vilhunkaan projektista käänteitä puuttunut.

– Aikalaiset tulevat tekemään historiaa ja tänään me teemme historiaa. Tämä on syntymäpäivälahjani 371 -vuotiaalle Lappeenrannalle. Tämä on meidän oma Havis Amandamme, Vilhu sanoi viitaten Helsingin Kauppatorin laidalla sijaitsevaan merenneitoa kuvaavaan patsaaseen.

Vilhun ja kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan puheissa patsasta pidettiin Lappeenrannan uutena maamerkkinä, kohtauspaikkana ja matkailukohteena. Jarva piti patsaan paljastustilaisuutta ainutlaatuisena.

Anu Kiljunen Tämä olkoon meidän Havis Amandamme, julisti Ossi Vilhu.

Taiteilijakin on kulkija luonnostaan

Patsaan suunnitellut kotkalainen taiteilija Markku Hirvelä oli myös paikalla paljastustilaisuudessa ja kertoi patsaan valmistumisen vaiheista. Hirvelä kuvasi teosta traditionaaliseksi pronssiveistokseksi.

Kaunista Veerasta kertovassa laulussa todetaan, että Veera oli kulkija luonnoltaan.

Hirvelä jakoi saman sielunmaiseman.

– Minäkin olen kulkija luonnoltani.

Muokattu klo 21.18. Lisätty video tapahtumasta.