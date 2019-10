Talvirenkaiden vaihtoon ei tarvitse juuri nyt jonottaa Lappeenrannassa — Ensi viikolle luvattu nollakeli tietänee asentajille taas kiirettä

Renkaanvaihtosesonki on ollut käynnissä jo pari viikkoa.

Aikaa talvirenkaiden vaihtoon ei tarvitse Lappeenrannassa kauaa odotella.

Renkaiden vaihto onnistuu tällä viikolla 1—2 päivän varoajalla, kerrotaan Etelä-Saimaan tavoittamasta kolmesta rengasliikkeestä.

— Parhaimmillaan saattaa päästä samanakin päivänä, sanoo Pallon Renkaan yrittäjä Petri Lahtinen.

Samoilla linjoilla Lahtisen kanssa on myös Vianorin myyjä Juha Latto.

Euromaster Lappeenrannan palvelupäällikkö Hannu Martin mukaan vapaita vaihtoaikoja löytyy loppuviikolle.

— Renkaanvaihtosesonki on ollut käynnissä jo pari viikkoa. Meillä on ollut melko tasaista, varsinaista kiiresesonkia ei ole vielä ollut, Martti toteaa.

Ensihyhmästä paniikki

Suuremman vaihtoryntäyksen rengasliikkeissä odotetaan ajoittuvan marraskuun alkuun, jos alkaa pakastaa. Ilmatieteen laitoksen tämänhetkisen sääennusteen mukaan lämpötila laskee nollan tuntumaan viikon kuluttua.

Viime viikolla tiistain ja keskiviikon välisenä yönä maan valkaissut räntäsade muistutti monia autoilijoita lähestyvästä talvesta. Se näkyi paikoin asiakaspiikkinä myös rengasliikkeissä.

— Ihmismieli toimii niin, että ensihyhmästä tulee kauhea paniikki ja kun ilma lämpenee, tilanne rauhoittuu, sanoo Latto.

Lahtinen muistuttaa, että aina ruuhkaa ei synny, joskus talvirenkaita siirrytään käyttämään myös tasaisella vaihtovauhdilla.

Renkaiden vaihtointoon vaikuttaa paitsi sää, myös se, onko renkaat säilössä rengasliikkeiden rengashotellissa.

— Sitäkin tehdään paljon, että ajetaan paikalle ilman ajanvarausta ja kysytään renkaanvaihtoa, kertoo Lahtinen Pallon Renkaasta.

Kai Skyttä Asentaja Teemu Parvi vaihta talvirenkaita autoon Vianorilla.

Lähes sata autoa päivässä

Kun renkaanvaihdossa eletään kiireisintä aikaa, vaihtuvat kesäkumit talvinakkeihin alle kymmenessä minuutissa Pallon Renkaassa, sanoo Lahtinen.

Lahtisen liikkeessä työskentelee kolme ihmistä, jotka vauhdikkaimpina päivinä vaihtavat renkaat 60—70 autoon.

Euromaster Lappeenrannassa vakituisen neljän työntekijän määrä tuplaantuu renkaanvaihtosesongin alkaessa.

Lappeenrannan Vianorilla työskentelee vakituisesti viisi asentajaa renkaanvaihdossa. Kiireapulaisten ollessa paikalla asentajien määrä nousee 17:ään, kertoo Juha Latto.

Latto sanoo, että vauhdikkaimpina päivinä renkaat saatetaan vaihtaa alle lähes 100 autoon.

— Yhdelle asentajalle on renkaidenvaihtoon ja kesärenkaiden pesuun varattu puoli tuntia aikaa. Jos työpisteellä on kaksi asentajaa, aikaa on varattu 15 minuuttia.