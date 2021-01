Lappeenrannan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkolaa (sd.) ei nähdä kevään 2021 kuntavaaleissa.

Kakkola kertoi asiasta Etelä-Saimaalle keskiviikkona.

– Ei tässä sen kummempaa ole, että olen ollut koko aikuisikäni mukana erilaisissa luottamustehtävissä. Jossain vaiheessa pitää ymmärtää jäädä sivuun, 63-vuotias Kakkola sanoo.

Kakkola on ollut viimeiset 20 vuotta erilaissa kunnallispolitiikan luottamustehtävissä puheenjohtajan paikoilla aina valtuustoryhmän puheenjohtajuudesta Lappeenrannan kaupunginhallituksen puheenjohtajuuteen.

– Se tarkoittaa sitä, että 20 vuotta on pitänyt kalenterista aamulla katsoa, mihin tänään mennään. Se on ottanut paljon, tosin on antanutkin hienoja hetkiä. Nyt on aika katsoa muuta.

Risto Kakkola on ollut viimeiset kahdeksan vuotta Lappeenrannan kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Sitä ennen hän oli Joutsenossa sekä hallituksen että valtuuston puheenjohtajana. Kakkolan aikana Joutsenon kaupunki yhdistyi kuntaliitoksessa Lappeenrantaan vuoden 2009 alussa.

Risto Kakkola on ensimmäinen Lappeenrannan kaupunginhallituksen puheenjohtaja, joka on saanut tehtävästään palkkaa. Puheenjohtajan tehtävä muuttui osa-aikaiseksi kuluvan vaalikauden aikana. Kakkola on saanut noin puolet palkastaan siviilityöstään ja puolet hallituksen puheenjohtajuudesta.

Taustalla on hallituksen puheenjohtajan työmäärä ja erilaiset edustustilaisuudet vapaa-ajalla.

Ensi kertaa vaaleissa jo 1976

Kakkola oli ensi kertaa ehdolla Joutsenon kunnallisvaaleissa vuonna 1976. Tuolloin paikka jäi haaveeksi, mutta hän oli 19-vuotiaana Joutsenon nuorisolautakunnan varajäsen.

– Osallistuin myös muutamiin kokouksiin, hän muistelee.

Joutsenon valtuustoon hänet valittiin syksyn 1984 kunnallisvaaleissa ja varsinainen valtuustoura alkoi vuoden 1985 alussa.

Vaikka politiikka jää kevään jälkeen, Kakkola jättää takaportin tuleviin vaaleihin.

– Koskaan ei pidä sanoa ei koskaan, mutta nyt pidetään taukoa.

Kunnallisvaalien jälkeen seuraavat vaalit ovat mahdollisesti maakuntavaalit vuonna 2022, mikäli hallituksen kaavailema sote-uudistus toteutuu.

Risto Kakkolan kuntapolitiikasta luopumisesta kertoi ensin Joutseno-lehti.