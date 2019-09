Oho, sehän on Waltteri Torikka! Karaokeravintola Las Palmasin yleisö hämmästyi, kun mikkiin tarttunut mies lauloi upeasti kuin Lappeenrannan laulukilpailujen ja Tähdet tähdet -ohjelman voittaja

Hiljakkoin lappeenrantalaisessa karaokeravintola Las Palmasissa yleisö höristi korviaan. Lavalle noussut mies lauloi kuin ammattilainen ja oli vieläpä lähes yhtä komea kuin Waltteri Torikka. Mutta kappas vain, laulamassa olikin ihan oikea Waltteri Torikka!

Illan mittaan kuultiin muitakin ammattilaulajien esityksiä.

Waltteri Torikka, mistä oli kyse? Olitteko kollegojen kanssa viettämässä kesäiltaa Lappeenrannassa?

— Polttarit. Ei sen enempää kommentteja siitä, Torikka nauraa.

Mikä on karaokebravuurisi?

— You raise me up, Con te partiro, Hopeinen kuu ja Äidin pikkupoika. Nämä ovat viimeaikaisia suosikkeja.

Mistä muista asioista nautit kuin musiikista, mitkä ovat parhaita rentoutumiskeinoja?

— Jooga, joka on pahasti jäänyt tauolle. On myös todella terapeuttista lähteä koiran kanssa luontoon tallustelemaan.

Vesa Laitinen Waltteri Torikka voitti Lappeenrannan laulukilpailut vuonna 2010.

Urasi kannalta Lappeenrannassa on tapahtunut karaokea merkittävämpiä asioita. Miten laulukilpailujen voitto vei uraasi eteenpäin?

— Se oli hyvin tärkeä etappi. Lisäsi Suomessa tunnettavuutta ja antoi itselleni motivaatiota ja ehkä varmistusta siitä, että tämä saattaisi olla oikea ala minulle.

Tähdet, tähdet-ohjelman kautta tulit tutuksi suurelle yleisölle. Miten julkisuus vaikuttaa elämääsi nykyisin käytännössä? Saatko käydä rauhassa lähikaupassa tai terassilla oluella?

— Saan olla aika rauhassa. Koen itse edelleen, että olen eri tyyppi lavalla ja arjessa. Jotain erikoista tapahtuu lavalla, ikään kuin sytyn siellä. Privaatissa olen huomaamattomampi. Julkisuudesta on tullut osa ammattia. Se on mielestäni paras ja käytännönläheisin tapa suhtautua siihen asiaan.

Esiinnyt Lappeenrannan kaupunginorkesterin ja Rakuunasoittokunnan suuressa gaalakonsertissa ensi lauantaina. Millainen konsertti on ohjelmistollisesti tiedossa?

— On taas kerran laidasta laitaan niin, että että itseäkin jo hirvittää etukäteen. Oopperaa, tangoa, vanhaa kunnon iskelmää... Hieno kattaus hyvää musiikkia!

Fani ihailee monipuolisuutta

Kun baritoni Waltteri Torikka nousee lauantaina esiintymään Linnoituksen gaalakonsertissa, Tarja Miettinen on taatusti yleisön joukossa. Muutaman viime vuoden ajan Miettinen on seurannut tiiviisti Torikan uraa ja tunnustautuu faniksi.

— Olen yksi niistä monista, jotka ihastuivat Waltterin monipuolisuuteen Tähdet, tähdet -ohjelmassa. Toki aiemminkin nimi oli minulle tuttu, mutta ohjelman ansiosta vasta tajusin, miten mahtava hänen klassisesti koulutettu äänensä oikein on, Miettinen kertoo.

Olen ollut kuuntelemassa häntä esimerkiksi Tainonkosken kirkossa, jossa hänen äänensä soi aivan valtavan kauniisti. — Tarja Miettinen

Viime vuosina Miettinen on nähnyt Torikan livenä useita kertoja .

— Erityisesti minuun vetoavat pienet ja intiimit duo- tai triokeikat. Olen ollut kuuntelemassa häntä esimerkiksi Tainonkosken kirkossa, jossa hänen äänensä soi aivan valtavan kauniisti, Miettinen kertoo.

Miettisen mukaan häneen vetoaa Torikassa muun muassa se, että esiintyjä ei ikinä astele yleisön eteen ylimielisen tai välinpitämättömän oloisena takki levällään.

— Päinvastoin. Tulee tunne, että siellä on sydän mukana.

Miettinen on hiljakkoin jäänyt eläkkeelle. Hänen ikäpolvensa ihmiseen tekee vaikutuksen myös Torikan kaunis käytös.

— Kaikesta saa vaikutelman, että hän on hyvin kasvatettu nuori mies.

Tuija Pauhu Waltteri Torikalla on ollut kiireinen keikkakesä. Kuva on otettu heinäkuussa Savonlinnassa.

Waltteri Torikka tekee kiireistä ja nousujohteista uraa sekä klassisena oopperalaulajana että suuren yleisön rakastamana viihdetaiteilijana. Jos Miettinen voisi lähettää Torikalle jotain terveisiä, mitä hän sanoisi?

— Luoja on antanut Waltterille poikkeuksellisen kauniin lauluäänen. Toivoisin, että hän pitää hyvää huolta itsestään ja äänestään, eikä polta itseään loppuun.

Tarja Miettinen on jo hankkinut liput Torikan marraskuiselle Hartwall-areenan keikalle, mutta toivoo pääsevänsä jatkossa myös herkkiin kirkkokonsertteihin.

— Olisi myös upeaa, jos Waltteri tekisi hengellisen levyn, jossa olisi kaikille lapsuudesta tuttuja, koskettavia lauluja.

Lauantaisessa ilmaiskonsertissa Torikka laulaa Lappeenrannan kaupunginorkesterin ja Rakuunasoittokunnan solistina. Torikka on artisti, joka kiinnostaa varmasti monia.

Järjestäjien mukaan teltta on mitoitettu 3 500 hengelle, mutta jos sää sallii, niin teltan liepeet ovat auki, jolloin että konsertin kuuluvuusalueelle mahtuu vielä suurempi määrä kuulijoita. Tapahtumakoordinaattori Jorma Kallion mukaan teltassa on 300 istumapaikkaa kutsuvieraille.

Gaalakonsertin jälkeen lavalle nousee aivan eri genren artisteja. Iltaseitsemästä alkaen teltassa viihdyttävät tubettaja Tuure Boelius, imatralainen Osmo’s Cosmos sekä lappeenrantalainen Kotiteollisuus akustisena.