Tuli alkaa hiipua Vapon turvetuotantoalueella Taipalsaarella. Palopesäkkeiden määrää on onnistuttu yön aikana vähentämään ja tilanne näyttää paremmalta kuin eilen, sanoo päivystävä palomestari Arto Taina Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta.

Tainan mukaan sammutustyöt etenevät keskiviikon aikana hyvin, ellei tuuli edellisten päivien tapaan hidasta toimintaa ja levitä kyteviä paloja.

— Tämä päivä ainakin menee vielä sammutustöissä, Taina sanoo.

Tällä hetkellä turvesuolla sammutustöissä ja tukitoimissa työskentelee 150—170 ihmistä. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen työntekijöitä paikalla on noin 30.

Tainan mukaan suurin osa pelastuslaitoksen resursseista on tällä hetkellä sidottu turvesuolle.

Päivittäistyö pelastuslaitoksella on turvattu, mutta jo kaksi keskisuurta rakennuspaloa aiheuttaisi sen, että tukea pitäisi pyytää muilta pelastuslaitoksilta, Taina kertoo.

Tainan mukaan pitkäkestoinen tehtävä suolla aiheuttaa sen, että päivittäistehtävien hoitamisessa saatetaan joutua turvautumaan päällystöön.

— Henkilöstö alkaa olla kuormittunutta eikä vaihtohenkilöitä löydy helpolla. Sopimuspalokuntalaisetkin ovat päivisin arkisin päivätöissä, Taina toteaa.

Palomestari muistuttaa ihmisiä huolellisen tulenkäsittelyn tärkeydestä erityisesti tällaisessa poikkeustilanteessa.

— Tulen sammuttamiseen on hyvä varautua omatoimisesti sammuttimin ja sammutuspeittein. Metsäpaloja voi estää liikkumalla maastossa luontoa kunnioittavasti, Taina sanoo.

Pelastustoimintaan ja tukitoimintoihin alueella on tähän mennessä osallistunut yhteensä yli 400 henkilöä.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lisäksi henkilöitä ja kalustoa alueelle on saapunut Kymenlaakson, Etelä-Savon ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksilta. Keskiviikkoaamuna Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta saapuu apuun 11:n henkilön muodostama pelastusjoukkue sammutuskalustoineen.

Virka-apua sammutustöihin on saatu Puolustusvoimista ja Rajavartiolaitokselta. Noin kaksi kolmasosaa sammuttajista on sopimuspalokuntalaisia ja suuri osa Vapon työntekijöitä. Mukana on ollut auttamassa myös Lappeenrannan Ilmailukerhon jäseniä.