Kodittomien kissanpentujen märkäruuasta on suurin pula Etelä-Karjalassa – Pieniä suita ruokitaan lahjoitusruualla

Eteläkarjalaisille eläintenystäville tarjoutuu mainio tilaisuus kulkukissojen auttamiseen. Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistyksen ruokakeräyksessä kodittomille kissoille voi lahjoittaa murkinaa sunnuntaihin 26.7. asti.

Lahjoituksia kerätään Musti ja mirri -lemmikkieläintarviketjun myymälöissä Lappeenrannan Hyrymäessä Ajurinkadulla ja Leirissä Teollisuuskadulla sekä Imatralla Karhumäenkadun myymälässä. Ruokaa voi tuoda myös Lappeenrannan Myllykeskuksessa sijaitsevaan Rahula-lemmikkieläintarvikeliikkeeseen.

Märkäruokaa, kiitos

Lahjoituksiksi toivotaan erityisesti kissanpennuille soveltuvaa märkäruokaa, mutta yhdistyksen mukaan myös hyvälaatuinen kissanpentujen kuivamuona ja aikuisten kissojen märkäruoka tulevat tarpeeseen.

– Märkäruuasta on suurin pula. Toivomme erityisesti viljatonta, eläinkauppalaatuista penturuokaa, kertoo Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistyksen Etelä-Kymenlaakson sijaiskoti- ja adoptiovastaava Jenni Laamanen.

Laamasen mukaan paikalliset ihmiset auttavat kodittomia eläimiä mielellään. Yhdistys saa lahjoituksina lähes kaiken tarvitsemansa kissanruuan.

– Olemme tosi kiitollisia avusta. Vain erikoisruokavaliota noudattaville kissoille joudutaan joskus ostamaan ruokaa.

Avatut pakkaukset kannattaa teipata

Laamasen mukaan monet lahjoittavat edesmenneiltä kissoiltaan jäänyttä ruokaa. Avatut ruokapakkaukset kelpaavat hyvin lahjoitettaviksi, mikäli niiden parasta ennen -päiväys ei ole jo mennyt.

Yhdistys pyytää tuomaan ruuat alkuperäisissä pakkauksissaan, ja avatut pakkaukset on syytä teipata kiinni. Jos pakkaus on avaamaton, ei haittaa, vaikka ruuan päiväys olisi mennyt umpeen.

Paljon suita ruokittavana

Paljon pieniä suita on ruokittavana, sillä Lappeenrannassa on iso kodittomien kissojen populaatio. Se on syntynyt luonnossa liikkuvien, leikkaamattomien kissojen lisäännyttyä.

– Lappeenrannassa kodittomia kissoja on noin 50 ja koko yhdistyksen alueella noin 80, Laamanen kertoo.

Kodittomien kissojen ruokakeräys järjestetään myös Imatralla Vuoksenniskan S-marketissa 31.7.–7.8. sekä Joutsenon S-marketissa 1.8.–8.8.

Yhdistyksellä on lisäksi vakituisia, aina toiminnassa olevia keräyspisteitä ympäri Etelä-Karjalaa ja Kaakkois-Suomea. Keräyspisteiden sijainnit löytyvät yhdistyksen kotisivuilta sey.fi/kaakkois-suomi.