Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut 41-vuotiaan miehen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kortitta ajosta, rattijuopumuksesta, huumausaineen käytöstä ja vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta.

Syytteen mukaan mies ajoi henkilöautoa Imatralla Sinkkikadulla lokakuussa 2018, kun huomasi poliisiauton. Hän kääntyi Malmikadulle ja kiihdytti voimakkaasti pakoon poliisiautoa, joka kytki hälytys- ja pysäytysvalot päälle.

Pakenija on edelleen kääntynyt Malminkadulta Ensonkadulle ja kiihdyttänyt voimakkaasti, ajaen vähintään 100 kilometrin tuntinopeudella alueella, jossa liikennemerkein suurin sallittu ajonopeus on ollut 40 kilometriä tunnissa.

Syytetty on jatkanut ajoa pitkin Ensontietä ja on ylittänyt Pietarintien risteyksen hiljentämättä ajonopeutta, vaikka hänellä on ollut liikennemerkein osoitettu väistämisvelvollisuus Pietarintiellä kulkeneisiin nähden.

Pakomatka päättyi ojaan

Ajo on jatkunut Makasiinikujaa pitkin ja päättynyt, kun kuljettaja on menettänyt ajoneuvon hallinnan vasemmalle kääntyvässä mutkassa. Pakenijan kuljettama ajoneuvo on suistunut osittain tieltä ojaan kaataen matkalla myös liikennemerkin.

Tapahtuma-aikaan maanantaina iltapäivällä liikennettä oli paljon, ja syytetyn kyydissä oli kaksi muutakin henkilöä. Miehen verestä löytyi amfetamiinia ja hänen hallussaan oli kääntöveitsi.

Mies myönsi menettelynsä. Oikeuden ensimmäiseen pääkäsittelyyn hän ei saapunut, koska oli kertomansa mukaan unohtanut istuntopäivän. Niinpä maksettavaksi tuli 300 euron uhkasakko. Rangaistukseksi mitattiin viisi kuukautta vankeutta, joka tuomittiin ehdollisena.

Käräjäoikeus katsoi kokonaisharkinnan perusteella, että miehen vankeusrangaistus voi vielä tämän kerran olla ehdollinen, vaikka hän oli syyllistynyt tekoihin edellisen rangaistuksen koetusajalla.

Tuomio on lainvoimainen.