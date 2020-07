Etelä-Karjalassa on loputtomat mahdollisuudet retkeilylle. Etelä-Saimaa keräsi telttailuvinkkejä ja kokosi alueen retkeilypaikkoja kartalle.

Telttojen ja retkeilyvarusteiden myynti on tänä vuonna kasvanut Lappeenrannassa. Riippumatossa yöpymisen suosio on ollut viime vuosina kasvussa. Yksi uusista yöpymismuodoista on puuhun kiinnitettävä tentsile-teltta.