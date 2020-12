Hoivakodeissa tilanne on koko ajan veitsenterällä: ylimääräistä resurssia koronan varalle ei ole. Eksote vetoaa vakavasti eteläkarjalaisiin, jotta he noudattaisivat ohjeita ja rajoituksia.

Etelä-Karjalassa koronatilanne uhkaa pahentua juuri joulunpyhiksi.

– Näin käy, jos tehdyt rajoitustoimet eivät tehoa. Tämän takia pyydämme ihmisiä noudattamaan rajoituksia ja turvaamaan sairaalahoidon kapasiteettia, sanoo Eksoten terveys- ja vanhuspalvelujen johtaja Tuula Karhula.

Tartuntamäärät vaihtelevat päivittäin. Joulukuun alkupuolella asetettujen aiempaa tiukempien rajoitustoimien vaikutusta voi Karhulan mukaan arvioida tarkemmin vasta joulunajan välipäivinä.

– Onneksi ainakin maskien käyttö on lisääntynyt. Olen toiveikas, että rajoitukset yhdessä jokaisen henkilökohtaisen vastuun kanssa purevat, kun ne on ajoissa aloitettu.

Etelä-Karjala on nyt koronapandemian kiihtymisvaiheessa. Pandemian eri tasot ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

– Jos joudumme leviämisvaiheeseen, sairaala- ja tehopotilaiden määrä nousee huomattavasti.

Eksoten infektioylilääkäri Pekka Suomalainen toteaa, että hänen urallaan ensimmäistä kertaa on hetki, jolloin ihmiset näin selvästi voivat käyttäytymisellään vaikuttaa terveydenhuollon kykyyn palvella sairastuneita.

– Jos rajoituksia noudatetaan, pystytään hoitamaan myös sydäninfarktit, keuhkokuumeet ja suolenpuhkeamiset, eikä vain koronapotilaita.

Jouluna teholla jopa 10 potilasta

Pitkin syksyä Eksote on ilmoittanut, että sairaalahoidossa on nollasta viiteen koronapotilasta.

Rehellisesti sanottuna tilanne on se, että Etelä-Karjalassa ei ole ylimääräistä resurssia, jos koronatilanne pahenee. — Taina Jaako

Jos tartunnat kasvavat nykyisestä noin 20:stä viikossa 40:een viikossa, tuo se sairaalaan viikossa 6 –10 koronapotilasta ja tehohoitoon 2 – 4.

Nykyisellä noin 20:llä viikkotartunnalla sairaalaan päätynee viikoittain 3 – 5 potilasta ja tehohoitoon yhdestä kahteen.

– Koska tehohoitojaksot voivat olla pitkiä, voi potilaita olla jouluna tai sitä ennen sairaalassa 5 – 10 ja teholla 3 – 5 ja 40:n viikkotartunnan tasolla sairaalassa 10 – 20 ja teholla 6 – 10, laskee Suomalainen.

Etelä-Karjalassa sairastuneissa ja altistuneissa korostuvat selvästi aiempaa enemmän vanhemmat ikäluokat.

– Mitä iäkkäämmät ja sairaammat sairastuvat, sitä enemmän keskussairaalaan tulee kuormitusta, ja potilasmäärät voivat nousta tästäkin.

Lapsia ja nuoria lukuunottamatta tartunnan saaneista keskimäärin joka viides päätyy sairaalaan ja heistä joka viides tehohoitoon. Myös nuoremmat voivat joutua sairaala- ja tehohoitoon.

Sairaalaan päätyy yleensä 7 – 10 päivän kuluttua tartunnasta ja tehohoitoon yleensä noin viiden vuorokauden päästä sairaalaan joutumisesta.

Pekka Suomalaisen uralla ei ole ollut aiemmin vastaavaa tilannetta, jossa ihmiset käyttäytymisellään voivat vaikuttaa ratkaisevasti terveydenhuollon kykyyn palvella sairastuneita.

Vaatii runsaasti henkilökuntaa

Teho-osastolla yksi Covid-19-potilas tarvitsee kolme, neljä hoitajaa sekä paljon lääkärin aikaa vuorokaudessa. 10 tehohoitopotilasta tarvitsee siis 30 – 40 hoitajaa vuorokaudessa.

Kevään tilanne oli Eksotessa nykyistä rauhallisempi. Tartunnat ovat lisääntyneet syyskuusta alkaen.

– Tartuntatautilääkäreiden resurssi on parempi ja päivystysaikaista tartunnanjäljitystä on tehostettu merkittävästi. Lisäksi toiminta on rutinoituneempaa, arvioi Karhula.

Henkilöstöllä on raskas vuosi takana. Ollaan väsyneitä. — Kirsi Tapiola-Huomo

Näytteenottomäärät ovat 10 – 15-kertaistuneet keväästä, ja näytteenottoon on kehitetty toimivat prosessit.

Jos ruuhka koronan takia sairaalassa tai muualla kasvaa, Eksotella on Karhulan mukaan jonkin verran varahenkilöstöä ja ylimääräisenä korvauksena maksettava hälytysraha käytössä. Tarvittaessa vähennetään kiireetöntä hoitoa.

Varusteita on Karhulan mukaan tällä erää hyvin saatavissa. Joidenkin käsinelaatujen toimituksissa on ongelmia.

Koronapotilaiden tieltä voidaan joutua perumaan leikkauksia. Henkilökunnan joukkoaltistuminen voi johtaa yksittäisten yksiköiden toiminnan sulkemiseen.

Henkilöstöllä raskas vuosi takana

Keskussairaalan palvelupäällikön Kirsi Tapiola-Huomon mukaan joulu tuo omat haasteensa ilman koronaakin, koska moni haluaa viettää joulua läheisten kanssa.

– Henkilöstöllä on raskas vuosi takana. Ollaan väsyneitä. On huolta omasta jaksamisesta, kuvailee Tapiola-Huomo.

Joulun ja mahdollisten koronapotilaiden takia etsitään vapaaehtoisia työntekijöitä, jotka voisivat tehdä ylimääräistä työtä.

Tapiola-Huomo luonnehtii tilannetta nyt välttäväksi. Jos koronapotilaita tulee lisää tai altistumisia ja tartuntoja henkilöstölle, normaalien joulusulkujen lisäksi ajetaan alas poliklinikka- ja ajanvaraustoimintaa.

– Keväällähän tätä jo harjoiteltiin. Päiväkirurgiasta siirtyi työntekijöitä vuodeosastoille ja hoivakoteihin. Tehohoitoon saadaan myös lisää henkilökuntaa, jos leikkaustoimintaa ajetaan alas.

Hoivakodeissa koronatartunnat ovat olleet kohtalokkaita eri puolilla maata.

Hoivapuolella suuret riskit

Jos ihmiset lähtevät joulunaikaan liikkeelle ja koronatartuntojen nouseva trendi jatkuu niin huh huh. — Arja Supperi

Koko maassa etenkin hoivakodeissa koronakuolemat ovat lisääntyneet. Lisäksi tartuntojen ja altistumisten takia henkilöstöpula on tullut kouriintuntuvaksi.

Eksoten hoivapuolella vain yksittäiset kotihoidon asiakkaat ja hoitohenkilöt ovat saaneet tartunnan, eikä niistä ole aiheutunut merkittäviä tartuntaketjuja.

Hoivajohtaja Taina Jaako kertoo, että tähän mennessä on pärjätty kohtuullisen hyvin.

– Rehellisesti sanottuna tilanne on se, että Etelä-Karjalassa ei ole ylimääräistä resurssia, jos koronatilanne pahenee. Hoivaan on saatava apua muualta. Ei ole muuta keinoa kuin se, että muita toimintoja ajetaan alas, jotta saadaan niistä hoitajia hoivaan tai tilanteen mukaan sairaalaan.

Henkilöstölle suojautuminen ja koronanaikaiset toimintaohjeet tuovat lisätyötä. Myös vastuu painaa.

– Lisäksi on raskas taakka, kun ei voi tietää, mistä korona voi tulla, vaikka oireettomasta kantajasta. Tämä on henkisesti hankalaa.

Jo normaaliaikana vaikeuksia palkata

Tehyn pääluottamusmies Arja Supperi muistuttaa myös Eksoten jo normaaliajan vaikeuksista palkata lähihoitajia, sairaanhoitaja ja lääkäreitä.

– Viime kesänä kuitenkin pärjättiin yllättävän hyvin. Nyt jännitetään joulunaikaa. Ja jos ihmiset lähtevät joulunaikaan liikkeelle ja koronatartuntojen nouseva trendi jatkuu niin huh huh.

Eksote vetoaa vakavasti eteläkarjalaisiin, jotta he noudattaisivat ohjeita ja rajoituksia. Ihmiset voivat nyt pitkälti itse päättää alueensa terveydenhuollon, sairaalahoidon ja tehohoidon kapasiteetin riittämisen seuraavien kuukausien aikana.

– Pääseekö itse, omainen tai lähimmäinen nopeasti hoitoon myös muissa sairauksissa vai ei?