Naukkarinen purki jännitystään iltalenkillä, Lappeenrannan hän jättää haikein mielin Mika Strandén Olli Naukkarinen jättää Lappeenrannan hyvillä mielin, mutta haikeana.

Järvenpään valtuuston äänestys uudesta kaupunginjohtajasta oli tiukka pala lopulta valituksi tulleelle Lappeenrannan strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkariselle.

Naukkarinen ei ollut paikan päällä Järvenpäässä seuraamassa äänestystä. Etelä-Saimaa tavoitti Naukkarisen maanantaina iltalenkin jälkeisissä tunnelmissa. Naukkarinen kertoi olleensa lenkillä purkamassa äänestyksen aiheuttamaa jännitystä.

— Lupasin ystävälleni jo vuonna 2006, että haen paikkaa kun se tulee joskus auki. Suomessa on vähän kaupunkeja, joiden johtoon voisin pyrkiä. Järvenpää on sellainen. Minulla on siellä edelleen paljon opiskeluaikojen kavereita.

Naukkarinen sanoo jättävänsä Lappeenrannan hyvillä mielin, mutta samalla haikeana. Kaupungin talous on kohentunut viime vuosina ja myös Naukkarisella on ollut siinä näppinsä pelissä.

— Kaupungin talous on kohtuullisessa kunnossa ja siinä mielessä nyt on hyvä vaihe siirtyä eteenpäin. Tietyt asiat pitää vielä hoitaa alta pois. Ihan heti en ole lähdössä.

—Varmaan jotain kertoo suhteestani Lappeenrantaan, että en ole kahdeksaan vuoteen hakenut kuin kolmea eri tehtävää, vaikka esimerkiksi kaupunginjohtajia on haettu moneen paikkaan.

Naukkarinen siirtyy Järvenpäähän kaupungin pitkäaikaisen kaupunginjohtaja Erkki Kukkosen tilalle. Kukkonen on jo siirtynyt lomalle ja hän jää eläkkeelle toukokuun alussa.

Kukkonen ehti johtaa Järvenpäätä 25 vuotta.